MHK duyurdu: TFF 1'inci Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri
Trendyol 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında 3 Ekim, 4 Ekim ve 5 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Trendyol 1'inci Lig'de 9'uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre; 1'inci Lig'de haftanın hakemleri şöyle:
3 Ekim Cuma
20.00 Boluspor-Esenler Erokspor: Yiğit Arslan
20.00 Arca Çorum FK-Manisa FK: Alpaslan Şen
4 Ekim Cumartesi
13.30 Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor: Seyfettin Alper Yılmaz
13.30 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: Yusuf Adnan Kendirciler
16.00 Erzurumspor-İmaj Altyapı Vanspor: Ömer Tolga Güldibi
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Erdem Mertoğlu
5 Ekim Pazar
13.30 SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor: Oğuzhan Gökçen
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor: Oğuzhan Aksu
16.00 Özbelsan Sivasspor-Serikspor: İlker Yasin Avcı
19.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Davut Dakul Çelik