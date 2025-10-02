MHK duyurdu: TFF 1'inci Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri

Trendyol 1'inci Lig'de 9'uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre; 1'inci Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

3 Ekim Cuma

20.00 Boluspor-Esenler Erokspor: Yiğit Arslan

20.00 Arca Çorum FK-Manisa FK: Alpaslan Şen

4 Ekim Cumartesi

13.30 Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor: Seyfettin Alper Yılmaz

13.30 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: Yusuf Adnan Kendirciler

16.00 Erzurumspor-İmaj Altyapı Vanspor: Ömer Tolga Güldibi

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Erdem Mertoğlu

5 Ekim Pazar

13.30 SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor: Oğuzhan Gökçen

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor: Oğuzhan Aksu

16.00 Özbelsan Sivasspor-Serikspor: İlker Yasin Avcı

19.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Davut Dakul Çelik