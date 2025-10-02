Mattia Ahmet Minguzzi davasında 5'inci duruşma! Katiller 'engelli raporu' almış
Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada 5'inci celse başladı. Tutuklu şahısların 'engelli raporu' aldıklarının belirtilmesi üzerine sanık avukatlarına tepki gösterildi.
Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanan B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istenirken, sanıklara yardım eden M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan dava açılmıştı.
5'İNCİ CELSE
Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5'inci celsesi başladı. Duruşmaya, Minguzzi'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı da izleyici olarak duruşma salonunda bulundu.
Minguzzi ailesine destek için adliyeye gelen vatandaşlar ve avukatlar duruşma salonunun önünde 'Mattia Ahmet için adalet' şeklinde slogan attı.
SANIKLAR ENGELLİ RAPOR ALMIŞ
Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardıklarına göre tutuklu sanıkların 'engelli raporu' aldıkları ortaya çıktı. Sanık avukatlarına mahkeme koridorlarında yoğun tepki gösterildi. Tepki üzerine sanık avukatlarıyla izleyiciler arasında tartışma yaşandı.