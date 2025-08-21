Onlar Türkiye'nin en zenginleri! Bayraktar, Koç ve Ilıcak... İşte son 3 yılda ödedikleri vergi

EKONOMİ SERVİSİ- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Listeye yine Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşler damga vurdu.

2024'ÜN VERGİ REKORTMENLERİ BAYRAKTAR KARDEŞLER

2024 yılında en çok vergi veren isim 2 milyar 767 milyon 587 bin 718 lira ile Selçuk Bayraktar olurken, Haluk Bayraktar ise 2 milyar 528 milyon 619 bin 921 lira ile ikinci sırada yer aldı. Listenin üçüncü sırasındaki isim açıklanmazken, dördüncü sırada 757 milyon 755 bin 302 lira Rahmi Koç oldu.

ERMAN ILICAK 10. SIRADA, ÖMER KOÇ 12. SIRADA

5, 6, 7, 8 ve 9. sıradaki kişiler de isminin açıklanmasını istemedi. Rönesans Holding kurucusu Erman Ilıcak 372 milyon 720 bin 505 lira ile 10. sırada yer aldı. 11. sıra yine isminin açıklanmasını istemezken, 12. sıranın sahibi ise 356 milyon 169 bin 109 lira ile Mehmet Ömer Koç oldu.

LİSTEDE İSMİ AÇIKLANAN İLK 5 İSİM 2024'TE ÖDEDİĞİ VERGİ

Böylece listede ismi açıklanan ilk 5 ismin (Selçuk ve Haluk Bayraktar, Rahmi Koç, Erman Ilıcak, Mehmet Ömer Koç) ödediği vergi tutarı 6 milyar 782 milyon 850 bin lira oldu. Ancak bu 5 ismin son 3 yılda ülke ekonomisine katkısı rakamlara yansıdı.

BAYRAKTAR KARDEŞLER SON 3 YILDIR VERGİ REKORTMENİ

Son 3 yılın vergi rekortmeni Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşler. Bayraktar kardeşler 2024'te olduğu gibi 2023 ve 2022 yıllarında da en çok vergi verenler listesinin ilk iki sırasında yer aldı. Selçuk Bayraktar 2022'de 564 milyon 124 bin lira, 2023'te ise 1 milyar 952 milyon 680 bin lira vergi ödedi.

Haluk Bayraktar ise 2022'de 319 milyon 277 bin lira, 2023'te ise 1 milyar 683 milyon lira 198 bin lira ödedi.

Adı Soyadı 2022 (₺) 2023 (₺) 2024 (₺) Toplam (₺) Selçuk Bayraktar 564.124.318,33 1.952.680.474,13 2.767.587.718,39 5.284.392.510,85 Lütfü Haluk Bayraktar 319.277.792,88 1.683.198.305,27 2.528.619.921,05 4.531.096.019,20 Mustafa Rahmi Koç 200.757.695,32 480.080.162,58 757.755.302,12 1.438.593.159,02 Erman Ilıcak 100.465.098,16 86.210.000,00 372.720.505,24 559.395.603,40 Mehmet Ömer Koç 114.318.794,01 261.773.294,90 356.169.109,88 732.261.198,79

BAYRAKTAR KARDEŞLERDEN SON 3 YILDA 10 MİLYAR LİRALIK VERGİ

Selçuk Bayraktar son 3 yılda (2022, 2023 ve 2024) toplamda 5 milyar 284 milyon 391 bin lira vergi öderken, Haluk Bayraktar ise 4 milyar 531 milyon 94 lira vergi verdi.

Bayraktar kardeşlerin son 3 yılda ödediği vergi tutarı 9 milyar 815 milyon 485 bin TL oldu.

Rahmi Koç 2022'de 200 milyon 757 bin lira, 2023'te 480 milyon 80 bin lira vergi ödedi. Erman Ilıcak 2022'de 100 milyon 465 bin lira, 2023'te 86 milyon 210 bin lira, Mehmet Ömer Koç'ta 2022'de 114 milyon 318 bin lira, 2023'te ise 356 milyon 169 bin lira vergi ödemesi yaptı.

RAHMİ KOÇ, ÖMER KOÇ VE ERMAN ILICAK'IN SON 3 YILDA ÖDEDİĞİ VERGİ

Böylece Mustafa Rahmi Koç son 3 yılda 1 milyar 438 milyon 592 bin lira, Mehmet Ömer Koç 732 milyon 260 bin lira, Erman Ilıcak ise 559 milyon 395 bin lira vergi ödedi.