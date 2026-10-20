Online satış ile dev pazara ulaşacaklar! Tüketici sağlığı ürünleri yıl sonunda ABD yolcusu

Wellcare, 2026’da büyümesini hızlandırırken yıl sonunda ABD pazarına online satışla giriş yapmayı hedefliyor. Marka, 2030’a kadar tüketici sağlığı ürünlerinde ilk üç firma arasına girmeyi amaçlıyor.

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Pandemiyle birlikte hızlı bir büyüme sürecine giden takviye edici ürünlerde, Türk şirketleri uluslararası gücünü artırıyor. Bu şirketlerden olan İlko, Wellcare markasıyla bu yıl sonunda ABD’de online satış kanalları üzerinden faaliyete başlamayı hedefliyor. 2016 yılında kurulan ve bu yıl 10. yaşını kutlayan Wellcare, İLKO İlaç’ın 50 yılı aşkın sektör birikimi ile büyüme hedefliyor. 120 milyon kutu üretim kapasitesine sahip İlko Konya tesislerinde üretim yapan Wellcare, 2025 yılında net ciroda yüzde 78, kutu bazında yüzde 29 büyüme kaydetti. İLKO İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Cem Öncel, 2025’te yakalanan bu büyüme hamlesini 2026’da daha da hızlandırarak sürdüreceklerini belirterek “Geçen yılın aynı dönemine göre kutu bazında yüzde 33, TL bazında yüzde 87 büyüdük. Portföyümüzü bilimsel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda genişletiyoruz. 2030 yılında tüketici sağlığı ürünlerinde ilk 3 firmadan biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

VİETNAM’A BİLE İHRACAT

Vietnam’dan Türk Cumhuriyetlerine, Orta Doğu’dan Balkanlara ve Afrika’ya uzanan farklı pazarlardaki mevcut ihracatını geliştirmeye devam eden Wellcare’in ABD’ye tüketici sağlığı ürünleriyle giriş yapmayı planladığını belirterek “Tesislerimizin FDA süreçlerini tamamladık. Hedefimiz, bu yılın sonuna doğru dünyanın en büyük OTC (reçetesiz satılan ilaç ve takviye) pazarı olan ABD’de online satış kanalları üzerinden ticari faaliyetlerimize başlamak. Bu gelişmeyi, Amerika Kıtası ve küresel pazarlarda ihracat faaliyetlerimizin önünü açacak stratejik bir adım olarak görüyoruz” dedi.

AR-GE’YE 65 MİLYON AVRO

2009’dan bu yana toplam 65 milyon avro Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdiklerini söyleyen Mustafa Cem Öncel “Ankara’daki Ar-Ge merkezi ve Teknopark İstanbul’daki biyoteknoloji Ar-Ge merkezinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son üç yılda 250’nin üzerinde Ar-Ge projesi üzerinde çalıştık. Şirketin 24 uluslararası tescilli patenti bulunuyor. Faaliyetlerimiz katma değeri yüksek küçük moleküllü konvansiyonel ilaçlar, biyoteknoloji ve onkoloji ürünleri ile Wellcare markasıyla takviye edici gıdalar olmak üzere dört ana alanda yoğunlaşıyor. Yüzde 100 yerli sermaye ile 1000’in üzerinde çalışanımızla 210’un üzerinde ürün ve 100’den fazla farklı molekülden oluşan portföyle birçok tedavi alanında Türk tıbbına hizmet verirken 40’tan fazla ülkeye de ihracat yapıyoruz” diye konuştu

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