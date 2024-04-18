Ons, dolara meydan okuyor! Altında büyük ikilem: İsrail-İran gerilimi büyürse…

18 Nisan gram altın fiyatı 2.480 TL ve ons altın fiyatı 2.375 dolara yakın seviyelerden güne başlıyor. Dolar faizindeki artışa rağmen yükselen altın, Ortadoğu’daki gerilimi fiyatlamaya devam ediyor. Analistler, “İsrail-İran gerilimi tırmanırsa ons altın 2500 dolara doğru hareketlenebilir. Tansiyon düşerse kâr satışları hızlanabilir. Altında bu ikileme dikkat edilmeli” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Küresel piyasalarda altında yaşanan gelişmeler dikkatle takip edilirken, son dönemde fiyatlama davranışlarında gerçekleşen büyük ikilem dikkatlerden kaçmıyor. Ortadoğu’da yaşanan İsrail-İran geriliminden destek bularak geçen hafta 2400 doların üzerine çıkan ve 2431 dolarla tarihi yüksek seviyeleri test eden ons altın, bir miktar gerilese de zirve seviyelere yakın seyrini korumaya çalışıyor. Öte yandan dolar faizlerinde yaşanan artış altın fiyatları tarafından dikkate alınmazken, analistler, yatırımcıların bu ikilem karşısında temkinli olmaları gerektiğini vurguluyor.

18 NİSAN ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Bu süreçte ons ile birlikte gram altın fiyatlarında da rekor seviyeler test edilmişti. Serbest piyasada gram altın fiyatı 2528 TL ile zirve yapmıştı. 18 Nisan’da gram altın fiyatı ise serbest piyasada 2480 TL’ye yakın seyrediyor. Ons altın bugün 2375 dolara yakın fiyatlanıyor. Fiyatlarda dün akşamki kapanışa göre bir miktar gerileme dikkat çekiyor.

Bu arada Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı 2585-2635 TL alım ve satım aralığında seyrederken; sabah saatlerinde çeyrek altın 4 bin 350 TL, yarım altın 8 bin 883 TL ve tam altın da 17 bin 215 TL’den satılıyor.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD FAZİLERİ

Ons altın fiyatları ile dolar faizi arasında normalde olması gereken ters korelasyon, son dönemde artan jeopolitik riskler sebebiyle bir miktar kopmuş gibi gözüküyor. ABD ekonomisinden gelen son sinyallerin, enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etmesi üzerine; FED’den beklenen faiz indirimlerinin de sonbahar aylarında ötelendiği görülüyor. Üstelik bugünkü fiyatlamalar, FED’in bu yıl iki faiz indirimi yapabileceği yönünde ağırlık kazanmaya başladı.

Bu etkiyle birlikte dolar endeksi 106 sınırına yakın seyrederken, iki yıllık tahvil faizleri de son bir haftadır yüzde 5 seviyesini test ediyor. Faizlerde bu oranlar en son kasım sonunda görülmüştü.

ALTINDA HEDEF VE BEKLENTİ

Altın fiyatlarında bu yıl sonu için öngörülen hedef fiyatlar 2700-3000 dolar seviyelerine işaret ederken; kısa vadede daha temkinli mesajlar geliyor. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz; özellikle son gelen ve beklentileri aşan mart ayı ABD TÜFE rakamlarının ardından, ülkede yüzde 2’lik enflasyon hedefine ulaşılmasının çok da kolay olmadığının anlaşıldığını belirterek, “Yılın ikinci yarısındaki ana gündem maddemiz ABD’de faiz indirimleri olacak. Ancak daha güçlü bir dolar teması bizimle olacak gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Altının, ABD’deki faiz artışlarından son dönemde etkilenmediğini hatırlatan Filiz Eryılmaz, “Burada jeopolitik riskler ve Çin başta olmak üzere merkez bankalarının altın alımları, ons fiyatlamalarına destek olmuş gibi görünüyor. Altında kısa vadeli teknik göstergeler aşırı alım seviyelerinde bulunuyor. Mevcut şartlarda altın fiyatlarında kısa vadede bir düzeltme gelebilir ancak bu tarz düzeltmeler alım fırsatı olur. Onsta artık 2200 dolar seviyesinin altı görülmeyebilir” dedi.

ORTADOĞU’DAKİ GELİŞMELER KRİTİK!

HSBC Portföy tarafından yapılan değerlendirmede de; İsrail’den beklenen misillemenin ve bu gerilimin nasıl devam edeceğine dair belirsizliklerin, şu anda ons altın fiyatları üzerinde etkili olduğu, tansiyonun yükselmesi halinde onsta 2500 dolara doğru hareketlenmenin yaşanabileceği belirtildi. Gerilimin düşmesi halinde ise dolar faizlerinin ons üzerinde etkisini artırabileceği ve altın fiyatlarında düzeltme yaşanabileceği ifade edildi.