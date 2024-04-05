Ons ve gram zirveden döndü! Altında kritik veri öncesi kâr satışları

Altında son dakika! 5 Nisan altın fiyatı kaç TL? Gram altın 2342 TL ve ons altın 2279 dolara yakın seviyelerden yeni güne başlangıç yapıyor. Fiyatlar dün test edilen rekor seviyelerin yaklaşık yüzde 1 altında bulunuyor. Bugün TSİ 15:30’da FED’in faiz indirim sürecini yakından ilgilendiren ABD Tarım Dışı İstihdam verileri dikkatle bekleniyor. İstihdamda 212 bin kişilik artış öngörülürken; bu beklenti üzerinde gelebilecek rakamlar altında satışları artırabilir.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Son dönemde ağırlıklı olarak jeopolitik risklerdeki artış ve merkez bankalarının yüklü alımları sebebiyle yükseliş trendinde hareket eden ve tarihî zirvelerini gören altın fiyatlarında, haftanın son işlem günü bir miktar kâr satışları ile başlıyor. Dünkü işlemlerde ons altın 2305 dolarla zirve yaparken, serbest piyasada gram altın fiyatı 2367 TL ile rekor kırmıştı. Ons altının bir süredir ABD verileri ile tam uyumlu olmadığı görülse de bugün açıklanacak ABD Mart Ayı Tarım Dışı İstihdam verisi, FED’in faiz politikasını da doğrudan ilgilendirdiği için dikkatle takip edilecek.

5 NİSAN ALTIN FİYATLARI KAÇ TL?

Serbest piyasada 5 Nisan gram altın fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 0,90 değer kaybı yaşayarak, 2342 TL’ye yakın seviyelerden yeni işlem gününe başlangıç yapıyor. Kapalıçarşı fiyatlarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Seçim öncesi dönemde 2500 TL’nin de üzerine çıkan fiziki gram altın fiyatı; 5 Nisan işlemlerinde kuyumcularda 2366 – 2425 TL alım-satım aralığında işlem görüyor. Böylece altın fiyatında geçen ay yüzde 10’a kadar ulaşan fiyat makası neredeyse yüzde 1’e kadar kapanmış gözüküyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Sabah saatlerinde çeyrek altın 4 bin 119 TL, yarım altın 8 bin 118 TL ve tam altın 51 bin 922 TL’den satılırken; küresel piyasalarda işlem gören altının ons fiyatı da 2279 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Ons altın dünkü işlemlerde 2305 dolarla tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Bugünkü işlemler, zirve seviyenin yaklaşık yüzde 1 altında başlıyor. Ons altında 5 günlük ortalama 2289 dolarda bulunurken; 2265-2246 dolar bandı, düşüşlerde korunması gereken kritik destekler olarak öne çıkıyor.

GÖZLER KRİTİK ABD VERİSİNDE

Bugün, FED’in faiz indirimleri için kritik önem atfettiği, ABD Mart Ayı Tarım Dışı istihdam rakamları açıklanacak. Buna göre;

-TSİ 15:30’da gelecek verinin “212 bin artış” şeklinde gerçekleşmesi öngörülüyor. (Geçen ay: 275 bin)

-Enflasyonist baskı için takip edilen ortalama saatlik kazançlarda %0,3’lük artış bekleniyor. (Geçen ay: %0,3)

-İşsizlik oranının da %3,9 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. (Geçen ay: %3,9)

ABD’DE İSTİHDAM ARTARSA ALTIN NE OLUR?

Söz konusu beklentilerden daha iyi gelebilecek gerçekleşmeler; FED’in faiz indirimlerini haziran ayından da daha ileri bir tarihe ertelemesi ihtimalini gündeme getirebilir. Bu durumda altın fiyatlarında da satış baskısının artabileceği belirtiliyor. Bu arada ABD’de yine bu hafta açıklanan ve tarım dışı istihdam öncü verisi olarak da kabul edilen ADP Özel Sektör istihdamı, 184 bin kişilik artışa işaret etmişti. Burada beklenti 150 bin kişilik artış yönündeydi. Bugünkü tarım dışı istihdam rakamlarından da benzer bir sürpriz gelme riskine karşı piyasaların bir miktar satışa döndüğü de ifade ediliyor.