Ons zirvede, dikkatler merkez bankalarında! Çin neden altın biriktiriyor?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda altın fiyatlarının damga vurduğu bir hafta geride kaldı. Ons altın geçen hafta %4,04 primle 3.586 dolardan kapanış yaptı. Bu, aynı zamanda tüm zamanların kapanış rekoruna da işaret etti. Bu arada ons fiyatında geçen hafta 3.600 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesi de test edildi. Yıl başından itibaren ons altındaki yükselişin boyutu ise %37’ye yaklaştı.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Genel olarak merkez bankalarının alımları, devam eden jeopolitik riskler, tarifelerle birlikte küresel ticaret endişeleri ve ABD dolarının zayıf seyri, altın fiyatlarına destek oldu. Son dönemde ise ABD’de istihdam piyasasından gelen zayıf sinyallerle birlikte FED’den daha fazla faiz indirimi beklentisinin öne çıkması, sarı metali zirveye taşıyan katalizörler arasında daha belirgin olarak öne çımaya başladı.

ÇİN, DİKKAT ÇEKİYOR

Bu yıl merkez bankaları ve ülkelerin alımlarına bakıldığında, dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumunda bulunan ve ticaret tarifelerinin de en büyük hedefi olan Çin’in talebi dikkat çekiyor. 2023'ten bu yana en çok altın alan iki ülkeden biri olan Çin, son durumda toplam altın rezervlerini 2 bin 300 tona taşıdı. Çin Halk Bankası (PBOC), sadece bu yıl 21 ton altın satın aldı. PBOC, aynı zamanda 9 ay boyunca aralıksız olarak alım gerçekleştirmiş oldu.

DÜNYADA ALTINCI SIRADA

Bu arada Çin'in altın rezervleri, 3,6 trilyon dolarlık toplam rezervlerinin sadece %7'sini oluşturuyor. Bu oran, küresel ortalama olan %22'nin de altında kalarak düşük bir seviyeye işaret ediyor. Bu sebeple bazı ekonomistler ve finansal kurumlar, Çin’in gelecek dönemde de altın rezervlerini artırmaya devam edebileceğini öngörüyor. Çin, en çok altına sahip altıncı ülke olarak da öne çıkıyor. Birinci sırada ise 8.133 ton ile ABD bulunuyor.

İTHALAT GERİLİYOR

Öte yandan Dünya Altın Konseyi Çin Araştırma Başkanı Ray Cia tarafından paylaşılan verilere göre; Çin, yılın ilk yarısında 323 ton altın ithal etti. Bu, yıllık bazda %62'lik bir düşüş anlamına geliyor. Mücevher sektöründen talebin gerilemesi ve iç piyasada madencilik faaliyetlerinin gelişmesi, ithalatta gerileme sebebi olarak gösteriliyor.

ÇİN NEDEN ALTIN ALIYOR?

Çin’in, öncelikle ABD dolarına olan bağımlılığı azaltmak ve rezervlerinde çeşitlendirme için altın alımına yöneldiği belirtiliyor. Bu arada Batının yaptırımlarına maruz kalan Rusya’nın, 2022’de milyarlarca dolarlık rezervinin dondurulması sebebiyle, gelişmekte olan ekonomiler arasında son yıllarda dolardan uzaklaşma eğilimi öne çıkmıştı. Altın varlığı, dondurulması ya da yaptırıma tabi tutulması mümkün olmadığı için ülkeler tarafından “korunma aracı” olarak görülüyor. Dolar endeksinin bu yıl ciddi değer kaybı yaşaması ve altının yükselişe geçmesi de, merkez bankaları için sarı metali güvenli bir liman olarak öne çıkarıyor. Öte yandan Merkez Bankaları, 2023 ve 2024 yıllarında 1000 tondan fazla alım yapmıştı. Bu yıl da toplam alımların 900 tona ulaşması bekleniyor.