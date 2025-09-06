BİST 100 bu hafta %-4,95 geriledi! İşte pozitif ayrışan sektör ve hisseler! 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hareketli bir hafta geride kalırken, CHP İstanbul Kongresinin iptal edilmesi ve ağustos enflasyonunun beklenti üzerinde gelmesi, borsada sert satışları beraberinde getirdi. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftalık bazda %-4,95 gerileyerek 10.729 puandan kapanış yaptı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.612 ve en yüksek 11.334 puanı gördü. Haftalık kapanışın en düşük noktaya daha yakın seviyeden gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

EN ÇOK YÜKSELEN SEKTÖRLER

Borsa İstanbul’da bu hafta en çok yükselen sektörler:

1-Finansal Kiralama: %13,43

2-Tekstil: %5,00

3-Orman, Kâğıt, Basım: %3,19

4-Yatırım Ortaklığı: %2,58

5-Turizm: %0,73

EN ÇOK DÜŞEN SEKTÖRLER

Borsa İstanbul’da bu hafta en düşen sektörler:

1-Bankacılık Endeksi: %-7.42

2-Metal Ana Sanayi: %-6.18

3-Sigorta Endeksi: %-6.08

4-Aracı Kurumlar: %-5.77

5-İletişim Endeksi: %-4.97

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu hafta BİST 500 kapsamında en çok yükselen 10 hisse:

-KAPLM: 308,75 TL (%40,98)

-IZMDC: 8,65 TL (%30,86)

-BEYAZ: 35,92 TL (%28,56)

-PSGYO: 3,62 TL (%27,02)

-PCILT: 28,92 TL (%26,07)

-CEMZY: 31,50 TL (%25,90)

-MRGYO: 3,60 TL (%25,44)

-YYAPI: 2,22 TL (%24,53)

-MNDRS: 18,90 TL (%24,34)

-SKTAS: 3,77 TL (%23,61)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Bu hafta BİST 500 kapsamında en çok düşen 10 hisse:

-OTKAR: 485,00 TL (%-14,08)

-SURGY: 54,20 TL (%-13,63)

-RYGYO: 20,34 TL (%-13,37)

-ENJSA: 68,90 TL (%-12,78)

-GLCVY: 63,50 TL (%-12,65)

-BINBN: 175,90 TL (%-12,49)

-OYAKC: 21,50 TL (%-12,03)

-AEFES: 14,90 TL (%-11,94)

-AKFGY: 2,71 TL (%-11,44)

-DMRGD: 30,02 TL (%-11,39)

BORSADA BEKLENTİLER

Analistler, BİST 100 endeksinde 50 günlük ortalamaya da işaret eden 10.600’ün önemli destek olduğunu aktararak, bu seviyenin aşağı kırılması halinde satış baskısının artabileceği uyarısında bulunuyor. Yukarıda ise 10.900 ve 11.090 bancı ilk direnç bölgesi olarak gösteriliyor. Gelecek hafta 11 Eylül’de TCMB faiz kararı en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. AA Finans tarafından gerçekleştirilen ankete göre Merkez Bankasından 200 baz puanlık indirim bekleniyor.