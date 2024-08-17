Ordu-Giresun Havalimanı 50 gün uçuşlara kapanacak

Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliği taşıyan ve Ordu-Giresun Havalimanı, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 50 gün süreyle uçuşlara kapatılacak.

Ordu sınırları içerisinde yer alan, Türkiye'de ve Avrupa'da deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu- Giresun Havalimanı, 22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açıldı. Açıldığı günden bu yana binlerce seferin düzenlendiği havalimanı, sisli ve rüzgarlı havalarda yaşanan uçakların ‘pas geçmesi' ile gündeme geldi.

16 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ordu-Giresun Havalimanı Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, Ordu-Giresun Havalimanı'nda yapımı devam eden havalimanı PAT saha onarımı ve apron genişlemesi işi nedeniyle, havalimanının 16 Eylül 2024 tarihinden itibaren 50 gün süreyle iniş ve kalkış trafiğine kapatılacağı, bu süreçte Ordu-Giresun Havalimanı'na gerçekleştirilecek uçuşların durdurulacağı ifade edildi.

2023 YILINDA 10 GÜN UÇUŞLAR KAPATILMIŞTI

Son olarak 2023 yılının Kasım ayında PAT sahaları onarımı ve apron genişletmesi çalışmaları nedeniyle 10 gün boyunca kapalı kalan havalimanı, 16 Eylül-5 Kasım 2024 tarihleri arasında da 50 günlük bakıma alınacak. Bu süreçte havalimanı PAT saha onarımı ve apron genişlemesi işlemleri yapılacak. Çalışmaların, gurbetçilerin ve tatilcilerin dönüş zamanına denk gelmesi ve iş takviminin 50 günde tamamlanmasının hedeflenmesi ile yaşanan aksaklıklar ise tepkilere neden oldu.

Gülyalı-Havalimanı Merkez Taksi hattında çalışan, 149 No'lu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Kalafat, “Yetkililer bu işi daha iyi bilir, inşallah onlardan da bir açıklama gelecek ancak 50 gün hem vatandaşlar hem de bizim için uzun bir süre. İnşallah söylendiği gibi 50 gün sürmez, daha erken biter." dedi.

Dolmuş şoförü Kemal Soylu, sözlerini şöyle tamamladı: “Bence buranın tadilatı farklı bir tarihte yapılabilirdi, kış sezonunda bakım yapılabilirdi. Tam tatilcilerin, gurbetçilerin geri döneceği zamana denk geliyor. Sisli havalarda uçak inmiyor, bildiğim kadarıyla yağışlı havalar o kadar olumsuz etkilemiyor. Bizim bölgemizde sis yılda 1-2 ay kadar oluyor.”