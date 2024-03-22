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Haberler > Ekonomi > Otellerde doluluk arttı, biletler tükeniyor! Havada karada tatil yoğunluğu

Otellerde doluluk arttı, biletler tükeniyor! Havada karada tatil yoğunluğu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Otellerde doluluk arttı, biletler tükeniyor! Havada karada tatil yoğunluğu

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayram tatilinin 9 güne çıkması ile otel rezervasyonlarında artışlar yaşanıyor. Özellikle güney bölgesindeki otellerde doluluk yüzde 70’leri buldu. Uçak biletleri tükenmeye başladı. Otobüs firmaları ise fiyatlara zam yaptı. Yetkililer “Bilet alımını son güne bırakmayın” uyarısında bulunuyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Ramazan Bayramı’na artık sayılı günler kaldı. Hafta sonuyla birlikte toplamda 9 günü bulacak tatil dönemini kimi tatil bölgelerinde kimi ise memleketinde geçirmek üzere plan yaptı. Güney bölgesindeki otellerde doluluk oranları yüzde 70’leri buldu. Bayram dönemine özel konaklama fiyatlarının normal sezona göre yüzde 20-30 arttığı görüldü. Büyükşehirlere yapılacak uçuşlarda ekonomi sınıfındaki biletlerde yer kalmadı. Bilet fi yatlarının ise normal döneme göre yüzde 20-30 arttığı da gözlerden kaçmadı. Özellikle İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Konya ve Trabzon’a yapılacak uçuşlarda yoğunluk olduğu ifade edildi. Vatandaşlar sosyal medyadan ek sefer taleplerinde bulunmaya başladı. Otobüs şirketlerinde de hareketlilik olduğu belirtilirken vatandaşlara bilet satışı ile ilgili ‘geç kalmayın’ uyarısı yapıldı. Aynı şekilde yüksek hızlı trenlere de ilgi var. Yoğunluk nedeniyle tüm ulaşım kanallarına ek seferler konulması bekleniyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, nisan başına denk gelmesinin, dış turizm açısından düşük olan sezonda iç turizm hareketliliği açısından büyük avantaj olduğunu dile getirdi. Bayram sürecinde iç pazardan yüksek talep beklediklerini kaydeden Saatçioğlu “Seçimden çıkılmış olmasının da olumlu etkisi olacak, nisan ayından itibaren konaklamalara bakıldığında ise erken rezervasyon anlamında iç pazarda geçen yıla göre yüzde 70’e varan artışlar var. Geçen sene şubat ayında yaşamış olduğumuz depremden dolayı da bir artış söz konusu” dedi. Turizm sezonun bayram tatiliyle birlikte açılacağını duyuran Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin de “Tatilin 9 güne çıkarılması biz turizmcileri mutlu etti. Tatilcilerin de sevineceğini düşünüyorum. Seçimlerden sonra rezervasyon artarak devam edecek” diye konuştu.

Otellerde doluluk arttı, biletler tükeniyor! Havada karada tatil yoğunluğu - 1. Resim

600 LİRALIK OTOBÜS BİLETİ BAYRAMDA 1.200 LİRA OLDU

Otobüs şirketleri tatil hazırlıklarını tamamladı. İstanbul Otogarı’nda şehirler arası taşımacılık yapan bir şirketin yetkilisi dün sabahtan itibaren telefonların arttığını belirterek “Bayram tatili 9 güne çıkınca bilet alımları için arayanların sayısı arttı. Uçak biletleri pahalı olunca vatandaşlar otobüsü tercih ediyor. En fazla sefer Anadolu’ya yapılıyor. Normal şartlarda, bugün İstanbul’dan Adana’ya seyahat etmek isterseniz fi yat 600-700 lira arasında değişiyor. Ancak 6 Nisan ve 13 Nisan arasında aynı yolculuk 1.000-1.200 liraya çıkıyor. Hava yolu taşımacılığı arttığı için otobüslere eski rağbet yok. O nedenle bu tür bayram ve tatil dönemlerinde para kazanabiliyoruz” dedi. Yetkili vatandaşlara uyarı da bulunarak “bilet alımlarını son güne bırakmayın’ uyarısında bulundu.

100 MİLYAR  LİRALIK HAREKETLİLİK

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının iç pazarı hareketlendireceğini belirterek “Bu dönemde memleket ve akraba ziyaretleri dâhil olmak üzere vatandaşlarımızın 20 milyon civarında seyahat gerçekleştirmesini bekliyoruz. Bu seyahatlerin 2 milyonluk bölümünü doğrudan turizm hareketleri oluşturacak. Bayram tatilinde turizm tesislerine giriş sayısının 1,5 milyon düzeyinde olmasını, diğer konaklama türleri de eklenince turistik konaklama sayısının 2 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Ara tatil ve bayram tatili dönemindeki memleket, akraba ziyaretleri ile turizm hareketliliğini kapsayan tüm seyahatlerin oluşturacağı ekonomik hacmin ise toplamda 100 milyar lira seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz” değerlendirmesini yaptı. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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