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    Oto hırsızları 'butik' çalışıyor! 4 dakikada 400 bin lira

    Otomobil hırsızları araba çalmak yerine artık fiyatı yüksek olan hayalet ekran ve far grubu çalıyor. Hırsızlar bunları daha sonra internetten yarı fiyatına satıyor. Bu hırsızlıklar yüzünden araçların kasko poliçeleri de normalin yüzde 40 üzerinde kesiliyor.

    Oto hırsızları &#039;butik&#039; çalışıyor! 4 dakikada 400 bin lira
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Otomobili komple çalıp parçalayarak satan şebekeler, son dönemde butik hırsızlık, yani parça çalma yöntemine gitmeye başladı. Özellikle lüks marka araçların hayalet göstergesi, NBT beyni ve NBT ekranı bu hırsızların hedefi hâline geldi. 4 dakikada 400 bin liralık ekranları çalan hırsızlar binlerce kişiyi mağdur etti.

    Öte yandan çalışan bu parçalar yüksek değerleri sebebiyle piyasada anında alıcı bulabiliyor. Bu ekranları tercih edenler ise ekranları çalınan kişiler. Hırsızların çaldıkları ekranları yeniden araç sahiplerine satmak için teklif verdikleri de iddia ediliyor. Çalıntı malların bir diğer müşterileri ise modifiye tutkunları. Otomobilinde ekranı olmayan ancak bunu sonradan taktırmak isteyenler bu ürünlere ilgi gösteriyor.

    YARI FİYATINA SATILIYOR

    Çalınan ürünler ya sanayi sitelerindeki yedek parça satan dükkânlarda ya da internet üzerinden satılıyor. 400 bin liralık bir hayalet ekran takımının çalıntı fiyatı 200 bin lira civarında satışa konuluyor. Çalıntı ekranlar bin liralık işçilik ücretiyle hemen monte ediliyor.  

    Oto elektrik işiyle uğraşan Selim Candan son beş yıldır bu tür vakalarda artış olduğunu belirterek “Özellikle İstanbul’da bir çete bu lüks markalı araçların hayalet ekranlarına dadanmış durumda. Çalınan parçalar internet üzerinden satılıyor. Ya da yedek parçacılara ucuz fiyata veriliyor. Bazı lüks araçların farları da bu hırsızların hedefinde. Öyle ki aracın kaputunu açmadan bile farları çalabilen hırsılar var. Lüks bir markanın bir çift far grubu 300 bin liraya satılıyor. Durum böyle olunca hırsızlar riske girmemek için far ve ekranları çalıp kaçıyorlar” dedi. Aracı soymanın 4 dakika aldığını söyleyen Candan “Bu hırsızlar zaten oto sanayiden yetişiyor. Onlar için anahtar ile açmak ile camı kırıp açmak arasında fark yok. Araca girdikten sonra 4 dakikada komple seti sökebiliyor” diye konuştu.

    Oto hırsızları 'butik' çalışıyor! 4 dakikada 400 bin lira

    POLİÇE FİYATLARI YÜKSELDİ

    Sigorta acentesi Cemil İçgören ise hırsızların hedefinde olan belli markaların kaskoları fiyatlarının çok yüksek olduğunu ifade ederek “Özellikle Alman lüks araçlarda bu tür vakalar yaşandığı için sigorta şirketleri ‘riskli’ kategoride değerlendiriyor. Bu sebeple kasko ücretleri normalin yüzde 30-40 üzerinde çıkıyor. Ya da sigorta şirketi poliçeyi yaparken far ve ekran hırsızlığını teminat dışında tutmak istiyor” dedi.

    KALIN CAM YA DA ALARM TAKILIYOR

    Ekran ve far hırsızlığı sebebiyle belli markaların araç sahipleri, bu mağduriyetleri yaşamamak için çeşitli tedbirler alıyor. Bunların en başında alarm sistemleri geliyor. Cep telefonuna da bağlanabilen bu alarmlar yüksek ses kabiliyeti ve cep telefonuna gelen sinyaller ile araç sahiplerine hızla haber verebiliyor. Bir diğer metot ise kalın ve zırhlı camlar. Bazı oto camcıları kırılmaya karşı dirençli olan kalın camların tercih edildiğini söylüyor. Bir diğer yol ise araçların kapalı otoparklara bırakılması. Öte yandan artan bu hırsızlık olaylarına yönelik Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurdu. Eylül ayından itibaren bu hırsızlık olaylarına yönelik de projeli bir çalışma başlatıldı. Bu şekilde İstanbul’da bir çete çökertildi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    OtomobilHırsız
    Haberler > Ekonomi > Oto hırsızları 'butik' çalışıyor! 4 dakikada 400 bin lira
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