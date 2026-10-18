Otomatik fatura ödeyenleri bekleyen risk! Uzmanı "Masraflar gözden kaçabilir" diyerek uyardı
Kredi kartlarına otomatik fatura ödeme talimatı veren kullanıcıların ek masraflar konusunda dikkat etmesi gerektiği vurgulandı. Uzman isim, her ödeme talimatında yüzde 1 ila yüzde 3 arasında işlem ücreti alındığını, borcun tamamı ödenmediğinde faiz yükünün devreye girdiğini belirterek tüketicileri uyardı.
Otomatik fatura ödeme talimatını kredi kartlarında aktif hale getiren tüketiciler, ekstrelerine fatura tutarının dışında ek ücretlerin de yansıması riskiyle karşı karşıya kalabilir. Doğalgaz, elektrik, su ve internet faturalarını tek tek takip etmemek isteyen kullanıcıların, otomatik ödeme tercihine rağmen kartlarından çekilen tutarı kontrol etmeleri gerektiği ifade edildi.
OTOMATİK ÖDEME EK İŞLEM ÜCRETİ DEMEK
Kanal D'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, kredi kartlarında birçok kişinin farkında olmadığı maliyetler bulunduğunu söyledi. Bayram, "Birçoğumuz kredi kartımızda gizli maliyetlerden habersiz. Her otomatik ödeme talimatından %1 ila %3 ayrıca işlem alınıyor" sözlerini kullandı.
FAİZ YÜKÜ GÖZDEN KAÇIRILMAMALI
Tüketicilerin kredi kartının dönem borcunun tamamen ödenmemesi durumunda faiz yükü de devreye girdiğini hatırlatan Bayram, asgari ödeme yapılması halinde kalan borca faiz işletildiğini belirtti.
Bayram, "Bileşik faiz tuzağı var. Yani siz kredi kartınıza otomatik ödeme talimatı yaptınız, bağladınız ama kredi kartınızı eğer tam olarak ödemezseniz, asgari ücretini öderseniz geriye kalan tutar için bir faiz işletiliyor" dedi.
İslam Memiş "Bu fiyatları tekrar görmek zor" dedi ve ekledi: "Bu yıl benim için toplama yılı"
VADESİZ HESAP SEÇENEĞİ ÇARE OLABİLİR
Kredi kartı sahiplerinin söz konusu riskten korunma yollarına dikkat çeken Bayram, kredi kartı yerine vadesiz hesabın tercih edilebileceğinin altını çizerek, "Kredi kartı yerine vadesiz hesap yapılabilir" şeklinde konuştu.