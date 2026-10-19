Mersin'de özellikle yaz aylarında yaşanan trafik yoğunluğuna neşter vuracak 52 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu ulaşıma açıldı. Transit trafiği kent merkezinden çıkararak seyahat süresini 18 dakikaya düşüren projede, 7 tünel, 5 viyadük ve 10 köprülü kavşak bulunuyor. Bölge turizmi ve ulaşımına nefes aldıracak dev projenin, zaman ve akaryakıttan yıllık 3 milyar lirayı aşkın tasarruf sağlaması öngörülüyor.

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Mersin merkez ile Kızkalesi arasında saatler süren ulaşım süresini 18 dakikaya düşürecek olan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi bu gece ulaşıma açıldı.

TOPLAM UZUNLUĞU 52 KİLOMETRE

Toplam 52 kilometre uzunluğa sahip Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun 41 kilometrelik ana gövde hattı ve 11 kilometrelik bağlantı yollarından oluştuğu bildirildi.

Otoyol gece yarısı ulaşıma açıldı! Saatler süren yol 18 dakikaya düştü

HEM ZAMANDAN HEM DE YAKITTAN TASARRUF SAĞLANACAK

Özellikle yaz aylarında ve bayram dönemlerinde turizm bölgelerinde yaşanan trafik sorununa kalıcı çözüm sunması hedeflenen projenin hizmete girmesiyle akaryakıt ve zaman tasarrufu da bugünden itibaren sağlanmaya başlandı. Zamandan yılda 2,68 milyar lira, akaryakıttan ise 340 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 20 milyon lira tasarruf sağlanacağı, karbon emisyonunu da yılda 17 bin ton azalacağı kaydedildi.

PROJEDE 7 TÜNEL BULUNUYOR

Projede 10 köprülü kavşak, 7 tünel ve 5 viyadük, 2 otoyol hizmet tesisi, 6 ücret toplama alanı, birer bakım ve tünel işletme merkezi yapıldı. Yazın saatler süren seyahat süresinin bu sayede 18 dakikaya kadar düşmesi hedeflendi.

Otoyol gece yarısı ulaşıma açıldı! Saatler süren yol 18 dakikaya düştü

SÜRÜCÜLER BEĞENİLERİNİ DİLE GETİRDİ

D-400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasına imkan tanınan yolu kullanan sürücüler ise memnuniyetlerini dile getirdi. Otoyolu deneyenlerden Furkan Evcimen, şunları söyledi:

"Uzun süredir beklediğimiz bir otoyoldu. Mersin’imize büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu bölge yatırım yapılması potansiyeli barındıran bir yer. O açıdan insanların yoğun talep ettiği yaz aylarında özellikle, çok trafiğin yoğun olduğu bir bölgeydi. Bizim açımızdan iyi olacağını düşünüyorum. Yol gayet güzel yapılmış. Asfalt falan kalitesi güzel. Ben de ilk geçenlerden biriyim."

Otoyol gece yarısı ulaşıma açıldı! Saatler süren yol 18 dakikaya düştü

Bir süredir Mersin'de yaşayan Rus vatandaşı Andrei Kichkidov ise, "Mersin'de 4 yıldır yaşıyorum, havalimanından Erdemli'ye çok hızlı gelebilirim. Önce 1 saat 10 dakika sürüyordu, şimdi maksimum 40 dakika." diyerek yolun çok güzel olduğunu kaydetti.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, Mersin'in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek Kalkınma Yolu'nun kara yolu ayağına önemli bir altyapı desteği sağlayacak.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Mersin Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMersin

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