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Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşı için oranı verdi

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Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşı için oranı verdi

Ekonomi Haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun, milyonlarca asgari ücretlinin beklediği 'ara zammın' yapılmayacağını söyledi. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 25, memur ve memur emeklisi için yüzde 20 zam oranını dillendiren uzman isim "Asgari Ücret artmaz ise diğer ücretlerde artmaz" yorumunu yaptı. 

Hayat pahalılığı nedeniyle ilk kez 2022'de yapılan asgari ücrete ara zam, geçtiğimiz yıl da yapılmıştı. Milyonlarca çalışanın merak ettiği 'Asgari ücrete 2024'te zam yapılacak mı?' sorusuna Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun cevap verdi. 

Çalışma hayatına ilişkin açıklamaları takip edilen sosyal güvenlik uzmanı Erdursun, temmuz ayında asgari ücret zam yapılmayacağını ifade etti. 

EMEKLİLER VE MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Erdursun, X  hesabından yayınladığı mesajda,hükümetin SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuzda yapmayı planladığı zammın yüzde 25 olduğunu öne sürdü.

Kamuoyunun yakından tanıdığı sosyal güvenlik uzmanına göre; memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı da yüzde 20.

Özgür Erdursun sosyal medya mesajında, "Asgari Ücret artmaz ise diğer ücretlerde artmaz" ifadesini de kullandı.

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2024'TE ZAM YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesinde yaptığı açıklamada, 2024 yılı için asgari ücrette bir kez zam yapılacağını teyit etmişti.

Son olarak Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e gönderdiği enflasyon mektubunda asgari ücrete tek zam mesajı vermişti. 2023 enflasyon hedefinden sapıldığının belirtildiği mektupta asgari ücretle ilgili şu ifadeler yer almıştı:

Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari Ücret 2024 yılı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
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