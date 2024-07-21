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Haberler > Ekonomi > Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli zammı çağrısı: Bu dediğimi yaparsan hiç eleştirmeyeceğim 

Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli zammı çağrısı: Bu dediğimi yaparsan hiç eleştirmeyeceğim 

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP lideri Özgür Özel, hükümete dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Emekli maaşlarının yükseltilmesini isteyen Özel, "En düşük emekli maaşını asgari ücret yapsınlar, vallahi de billahi de söz veriyorum. Basın toplantısı yapacağım. Hiç eleştirmeyeceğim. Tayyip Bey'e teşekkür edeceğim." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu'ndaki Emekli Evi'nde düzenlenen programa katıldı. Burada bir konuşma yapan Özel, en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olmasını eleştirerek hükümete dikkat çeken bir çağrı yaptı. 

"BUGÜN EN DÜŞÜK MAAŞ 25 BİN LİRA OLMALI"

Asgari ücretin şu an 25 bin lira olması gerektiğini belirten Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi, ilk iktidara geldiğinde bir emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani hiç dokunmasalar, bugünkü düşük asgari ücreti, 1,5 asgari ücret olarak uygulasalar, bugün en düşük emekli maaşının 25 bin lira olması gerekiyor. Bugün sözde zam yaptılar, emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu. 25 bin lira olması gereken emekli maaşı 12 bin 500 lira. İstanbul Planlama Ajansı bir çalışma yaptı. İstanbul'da bir emekli en az ne kadara geçinebilir, rahat ekmek, keyif sürmek gibi değil. Aç kalmamak ve sokakta kalmamak için 25 bin lira hesabını onlar da bulmuş. Ama AK Parti geldi, 'Emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğim, enflasyon hesabına göre zam vereceğim.' dedi, geldiğinde 1,5 asgari ücret olan en düşük emekli maaşı bugün 0,6 asgari ücret. 26 bin lira olacakken 12 bin 500 lira noktasına geldi." dedi.

"EMEKLİNİN 5 KİLO KIYMASI ALINDI"

Özel, 10 bin lira emekli maaşına isyan ettiklerini ve çok az dediklerini dile getirdi.

10 bin liraya ocak ayında 25 kilo dana kıyma alındığını belirten Özel, "Bugün yaptıkları 12 bin 500 lirayla 20 kilo dana kıyma alıyor. Yani bugün zam yapmıyorlar, Ocak'tan buraya emeklinin mutfağından 5 kilo dana kıyma alındı. Bugün Ocak'tan buraya satın alma gücüyle 5 kilo dana kıyma, yani yaklaşık 3 bin lira daha eksilmiş maaş. Bugünkü 12 bin 500 lira, ocaktaki 10 bin lira değil, ocaktaki 9 bin lira ve 6 ay daha önümüzde ezilecek, zayıflayacak, alım gücü düşecek bir süreç var." diye konuştu.

Emekliler AK Parti iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın aldığını savunan Özel, bugün emekli maaşıyla 3 çeyrek altın alınmadığını, cepten en az 5 çeyrek altının gittiğini iddia etti.

"EMEKLİYE ZAMMI VER, TEŞEKKÜRÜ AL" 

İktidara gelmeleri halinde ilk 2 ay içerisinde emekli maaşını asgari ücret düzeyine eriştireceklerini, 2 yıl içerisinde ise en düşük emekli maaşını 1,5 asgari ücret düzeyine çıkaracaklarını kaydeden Özel, şöyle konuştu:

"Bu derdin, tasanın sona ereceği yer seçim sandığından başkası değildir. En düşük emekli maaşını asgari ücret yapsınlar, vallahi de billahi de söz veriyorum. Basın toplantısı yapacağım. Hiç eleştirmeyeceğim. Tayyip Bey'e teşekkür edeceğim, 'Bu emeklinin sesini duydun, hiç olmazsa bir asgari ücret verdin.' diye. Her elime mikrofon aldığımda diyeceğim, 'Recep Tayyip Erdoğan emeklilere asgari ücret vermiştir, seslerini duymuştur.' Sen emekliye zammı ver, teşekkürü al. Emekliye geçim yoksa senin karşında seçim var."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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