Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Özgür Özel'den hükümete "emekli zammı" çağrısı: 17 bin TL yapın, en çok size yarar

Özgür Özel'den hükümete "emekli zammı" çağrısı: 17 bin TL yapın, en çok size yarar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Boş Etiket, Html, Yazılım, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP lideri Özgür Özel, katıldığı canlı yayında emekli maaşlarıyla ilgili hükümete çağrı yaptı. Emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini belirten Özel, "Emekli 10 bin TL'ye mahkum bırakıldığında emeklinin hükümete tepkisi artar. Bugün zam yapılsa iktidar rahatlar. Bugün 10 bin lirayı 17 bin lira yapın, bu işten en fazla iktidar yarar sağlar." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınına katıldı. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özel, emeklilerle ilgili hükümete de dikkat çeken bir çağrı yaptı. Emekli maaşlarının 17 bin lira seviyesine çıkarılması gerektiğini belirten Özel, bu işin en çok iktidara yarayacağını söyledi. 

"ARTIK EMEKLİLERE BİR ŞEY YAPMAMIZ LAZIM"

MHP lideri Devlet Bahçeli ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmede emekli zamlarını değerlendirdiklerini belirten Özel, "Konuştum ve dedim ki: Sayın genel başkanım bu konu sizin de hassasiyet gösterdiğiniz bir konu. Ben dedim ki bu konuda herkesle görüşelim bu sorunu çözelim. Artık hakikatten emeklilere bir şey yapmamız lazım. " dedi.

"VİCDANEN, AHLAKEN KONUŞMAK LAZIM"

Oy için bunları söylemediğini belirten Özel sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Seçim geçti. Bundan sonra normal seçim vakti 2028. Milletimiz isterse erken seçim olursa olur. Şu anda seçim takviminde değiliz. Benim şu anda söylediğim bu sözle yarın seçim kazanacak durumum yok. Gerçekten bunu vicdanen, ahlaken konuşmak lazım. Türkiye'de herkesin meseleye böyle bakması lazım.

"ZAM YAPILSA İKTİDARA YARAR"

Bazıları diyor ki biz bunları oy için söylüyoruz. Aksine şöyle düşünün emekli 10 bin TL'ye mahkum bırakıldığında emeklinin hükümete tepkisi artar. Bugün zam yapılsa iktidar rahatlar. Bugün 10 bin lirayı 17 bin lira yapın, bu işten en fazla iktidar yarar sağlar."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bedri Güntay, Pelin Karahan ile 2014 yılında evlendiBaşıboş köpek dehşeti! Onlarca hayvanı parçaladılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdü - EkonomiTürkiye ekonomisinden güçlü büyümeDoğal gaza haziranda zam var mı? BOTAŞ'tan beklenen açıklama geldi - EkonomiDoğal gaza haziranda zam var mı?Bakan Bolat, dış ticaret rakamlarını değerlendirdi: Toparlanma sürecek - EkonomiBakan Bolat, dış ticaret rakamlarını değerlendirdiUmutlar "güvercin Fed" için! Altın fiyatlarında gözler bu veride... - EkonomiAltın fiyatlarında gözler bu veride...Normalleşmenin net sinyali! Mevduat faizi düşüyor, dolar yükselmiyor - EkonomiMevduat faizi düşüyor, dolar yükselmiyorBorsanın 10.400 ile imtihanı... Bankalarda yeni hedefler, ne kadar getiri vadediyor? - EkonomiBankalarda yeni hedefler, ne kadar getiri vadediyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...