Özgür Özel'den hükümete "emekli zammı" çağrısı: 17 bin TL yapın, en çok size yarar

CHP lideri Özgür Özel, katıldığı canlı yayında emekli maaşlarıyla ilgili hükümete çağrı yaptı. Emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini belirten Özel, "Emekli 10 bin TL'ye mahkum bırakıldığında emeklinin hükümete tepkisi artar. Bugün zam yapılsa iktidar rahatlar. Bugün 10 bin lirayı 17 bin lira yapın, bu işten en fazla iktidar yarar sağlar." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınına katıldı. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özel, emeklilerle ilgili hükümete de dikkat çeken bir çağrı yaptı. Emekli maaşlarının 17 bin lira seviyesine çıkarılması gerektiğini belirten Özel, bu işin en çok iktidara yarayacağını söyledi.

"ARTIK EMEKLİLERE BİR ŞEY YAPMAMIZ LAZIM"

MHP lideri Devlet Bahçeli ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmede emekli zamlarını değerlendirdiklerini belirten Özel, "Konuştum ve dedim ki: Sayın genel başkanım bu konu sizin de hassasiyet gösterdiğiniz bir konu. Ben dedim ki bu konuda herkesle görüşelim bu sorunu çözelim. Artık hakikatten emeklilere bir şey yapmamız lazım. " dedi.

"VİCDANEN, AHLAKEN KONUŞMAK LAZIM"

Oy için bunları söylemediğini belirten Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçim geçti. Bundan sonra normal seçim vakti 2028. Milletimiz isterse erken seçim olursa olur. Şu anda seçim takviminde değiliz. Benim şu anda söylediğim bu sözle yarın seçim kazanacak durumum yok. Gerçekten bunu vicdanen, ahlaken konuşmak lazım. Türkiye'de herkesin meseleye böyle bakması lazım.

"ZAM YAPILSA İKTİDARA YARAR"

Bazıları diyor ki biz bunları oy için söylüyoruz. Aksine şöyle düşünün emekli 10 bin TL'ye mahkum bırakıldığında emeklinin hükümete tepkisi artar. Bugün zam yapılsa iktidar rahatlar. Bugün 10 bin lirayı 17 bin lira yapın, bu işten en fazla iktidar yarar sağlar."