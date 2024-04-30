Pahalı konuta aşamalı çözüm! Fuzul önce arsadan pay sonra evi satıyor

Fuzul Topraktan, İstanbul’daki Başakşehir, Pendik ve Ispartakule projelerinin ardından şimdi de Arnavutköy’de ‘Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’yle yeni bir projeye imza atacak. Projede yatırımcılar 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerinden yararlanacak. İlk etabı 500 konuttan oluşacak projenin arsa payı satışa sunuluyor.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Projeyle vatandaşlar, toprak yatırımını yapmalarının ardından inşaat maliyetini taksitler hâlinde karşılayarak konut sahibi olabilecek. Projede 1+1 dairenin arsa payı 760 bin TL’ye satışa sunulacak. 18 aya varan vade imkânları ile ödeme planı oluşturulabilecek. Projenin inşaatının ise sözleşme tarihinden itibaren 18 ay sonra başlaması planlanıyor.

DAİRELER 36 İÇİNDE TESLİM EDİLECEK

Dairelerin teslimi ise inşaatın başlamasının ardından 36 ay içerisinde yapılacak. Faizlerin yükselmesi ve krediye ulaşımın zorlaşmasının yanı sıra arsa ve inşaat maliyetlerinin de yükselmesiyle konuta erişimin orta ve dar gelirli vatandaş için giderek zorlaştığına dikkat çeken Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal “Yatırımcılar aşamalı olarak önce toprak sahibi, daha sonra da inşaatın başlamasının ardından ev sahibi olabilecek” dedi. Sistemle arsayı nakit olarak ederinin yüzde 40 altına aldıklarını anlatan Akbal, uyguladıkları yöntemle alıcılara yüzde 20-30 tasarruf imkânı sunduklarını söyledi.