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Pegasus'tan yeni kampanya! 1 euroya uçak bileti satacak 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pegasus&#039;tan yeni kampanya! 1 euroya uçak bileti satacak 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin öncü hava yolu şirketlerinden Pegasus, Bosna Hersek'in Tuzla şehrine uçmaya başlıyor. Yeni hat nedeniyle bir kampanya yapan Pegasus, 1 euro + vergi olarak bilet satacak. 

Pegasus yeni hattının açılışı için dikkat çeken bir kampanyaya imza attı. Bosna Hersek’in Tuzla şehrine uçmaya başlayacak olan şirket, bilet fiyatlarında büyük bir indirim yapacak. 

12-15 TEMMUZ TARİHLERİNDE SATILACAK 

Pegasus Bosna Hersek’in Tuzla şehrine özel bilet fiyatını 1 euroya indirdi. 12-15 Temmuz 2024 tarihinde alınan biletlerle 24 Ağustos 2024-29 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edilecek.

KAMPANYA 1500 KOLTUKLA SINIRLI 

Yeni hattın açılışı nedeniyle biletler 1 euro + vergiler olarak satışa sunulacak. Kampanya 1500 koltukla sınırlı olacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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