Pegasus'tan yeni kampanya! 1 euroya uçak bileti satacak 

Türkiye'nin öncü hava yolu şirketlerinden Pegasus, Bosna Hersek'in Tuzla şehrine uçmaya başlıyor. Yeni hat nedeniyle bir kampanya yapan Pegasus, 1 euro + vergi olarak bilet satacak.

Pegasus yeni hattının açılışı için dikkat çeken bir kampanyaya imza attı. Bosna Hersek’in Tuzla şehrine uçmaya başlayacak olan şirket, bilet fiyatlarında büyük bir indirim yapacak.

12-15 TEMMUZ TARİHLERİNDE SATILACAK

Pegasus Bosna Hersek’in Tuzla şehrine özel bilet fiyatını 1 euroya indirdi. 12-15 Temmuz 2024 tarihinde alınan biletlerle 24 Ağustos 2024-29 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edilecek.

KAMPANYA 1500 KOLTUKLA SINIRLI

Yeni hattın açılışı nedeniyle biletler 1 euro + vergiler olarak satışa sunulacak. Kampanya 1500 koltukla sınırlı olacak.