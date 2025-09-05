Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Petrolde 2026 hedefi: Yılda 100 milyon ton üretecekler

Bir ülke daha petrolde 2026 hedefini açıkladı. Petrol üretiminin yılda 100 milyon tona çıkarılacağı belirtilen açıklamada, ülkede enerji sektöründe 200 binden fazla kişinin çalıştığı kaydedildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede her yıl Eylül ayının ilk pazarında kutlanan "Petrol ve Gaz Sektörü Çalışanları Günü" dolayısıyla Akorda'da sektör çalışanlarıyla bir araya geldi.

Sektörde uzun yıllardır başarıyla görev yapanlara ödüllerini takdim eden Tokayev, petrol ve gaz sektörünün ülke ekonomisindeki özel yerine dikkat çekti.

Geçen yıl ülkenin petrol ve gaz endüstrisinin 125. yıl dönümünü kutladıklarını belirten Tokayev, bu bağlamda Kazakistan'ın kendine özgü derin gelenekleri ve zengin tarihi olduğunun altını çizdi.

YILDA 100 MİLYON TONLUK HEDEF

Sektörün gelişmesinde aileden aileye, nesilde nesle aktarılan tecrübelerin büyük katkısı olduğuna işaret eden Tokayev, "Bugün de petrol ve gaz sektöründe 200 binden fazla kişi çalışıyor" dedi.

Ülkenin kalkınmasında petrol ve gaz kaynaklarının stratejik rolüne değinen Tokayev, "Kazakistan, küresel petrol pazarında lider konumda bulunuyor. Ülkedeki petrol üretimi dört kat artarken, yakında yıllık petrol üretimi 100 milyon tona ulaşacak" diye konuştu.

Büyük petrol rezervine sahip yeni sahaların geliştirilmesi için yatırım yapmaya başladıklarını aktaran Tokayev, bu kapsamda çeşitli uluslararası ortaklıkları güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

TEMİZ VE İLERİ TEKNOLOJİLERE VURGU

Tokayev, en son Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen Kazak-Çin İş Konseyi çerçevesinde toplam değeri 15 milyar dolar olan 70'ten fazla yatırım anlaşması imzaladıklarını belirterek, Çin ile petrol ve gaz sektöründe stratejik projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.

Petrol ve gaz sektöründe teknolojik modernizasyonun yapılması gibi acil bir görevle karşı karşıya olduklarını dile getiren Tokayev, "Temiz ve ileri teknolojilerin sektöre kazandırılması son derece önemli" ifadesini kullandı.

