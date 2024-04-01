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Haberler > Ekonomi > Polis, öğretmen, doktor maaşları bayram öncesi yatacak mı? Bakanlıktan maaş işlemleri için açıklama geldi

Polis, öğretmen, doktor maaşları bayram öncesi yatacak mı? Bakanlıktan maaş işlemleri için açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Polis, öğretmen, doktor maaşları bayram öncesi yatacak mı? Bakanlıktan maaş işlemleri için açıklama geldi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamu çalışanlarına bayram müjdesi... Memur ve sözleşmeli personelin maaş ödemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık maaş ödemelerinin 8 Nisan'a kadar oluşturulmasını istedi.

Ramazan bayramının 9 gün tatil ilan edilmesinin ardından kamuda kadrolu ve sözleşmeli çalışan polis, doktor, öğretmenler maaşlarının ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konu ile ilgili duyuru yaptı. 

MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELE MAAŞLAR BAYRAMDAN ÖNCE

Bakanlık Ramazan Bayramı dolayısıyla maaş işlemlerinin en geç 8 Nisan'a kadar tamamlanmasını istedi. Bakanlığın duyurusunda maaşların tam zamanında yatacağı belirtildi.

BAKANLIK MAAŞLARIN BİLDİRİLMESİNİ İSTEDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 19.03.2024 tarihli ve 216558 sayılı yazısında; Ramazan Bayramının 9 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00'de başlayıp 12 Nisan 2024 Cuma gününe kadar devam edeceğinden bahisle, kamu personelinin 8 Nisan Pazartesi günü tam gün, 9 Nisan Salı günü ise yarım gün idari izinli sayılacağı belirtilmektedir. 

Buna göre, harcama ve muhasebe birimlerince, Nisan/2024 maaş/ücret hesaplama ve ödeme işlemlerinin Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden aşağıdaki açıklamalara göre yapılması gerekmektedir;

NAKİT TALEBİ EN GEÇ CUMA GÜNÜNE KADAR YAPILMALI

1- Personelin özlük bilgileriyle ilgili bilgi girişi ve değişiklik işlemleri, maaş hesaplama, bordro ve ödeme emri belgesi oluşturulmasına ilişkin sürecin tamamlanarak, Hazine'den nakit talebinin en geç 05.04.2024 tarihinde Cuma günü saat 15.30'a kadar yapılması gerekmektedir.

Ancak, maaş hesaplama, ödeme emri belgesi oluşturma, muhasebe birimine gönderme ve nakit talebi işlemlerini herhangi bir nedenden dolayı bu sürede tamamlayamayan harcama ve muhasebe birimlerinin, söz konusu işlemleri en geç 08.04.2024 tarihinde Pazartesi günü saat 15.30'a kadar tamamlamaları gerekmektedir.

MAAŞ ÖDEMELERİ MERKEZDEN GÖNDERİLECEK

2- Maaş ödemeleri Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası,Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Yapı ve Kredi Bankası, ING Bank A.Ş, QNB Finansbank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası Şubelerinden yapılan harcama birimlerinin maaş banka listeleri bankalara, 05.04.2024 Cuma günü saat 16.00'da; 08.04.2024 Pazartesi günü yine saat 16.00'da merkezden gönderilecektir.

MAAŞLAR TAM ZAMANINDA ÖDENECEK

3- Banka hesaplarına aktarılan maaş/ücretlerin, ilgili bankalarca personele her ay olduğu gibi zamanında ödenmesi sağlanacaktır. Bilgilerini ve Nisan/2024 maaş dönemine ilişkin maaş ve ücretlerin ödenmesinde sıkıntı yaşanmaması bakımından ilgili harcama birimleri ile muhasebe birimlerince gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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