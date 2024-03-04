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Ramazan ayı geldi! Hurmanın kilosu 500 lirayı buldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çeşit zenginliği ile Türkiye’nin geleneksel alışveriş noktalarından olan Eminönü’nde Ramazan mesaisi başlayınca hurma ve zeytin tezgahları doldu taştı. Fiyatlarında geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50 artış görüldü. Tezgahlarda zeytin 150 lirayken hurma fiyatları 500 lirayı buluyor.

Ramazan öncesi Eminönü’nün yolunu tutan vatandaşlar soğluğu huma ve zeytin tezgahlarnda aldı. Mısır, İran ve Medine’den gelen hurmalar vatandaşların ilgi gösterdiği çeşitler arasında yer aldı. Eminönü esnafı, hurma ve zeytin fiyatlarında geçen seneye göre yaklaşık yüzde 50 artış olduğu söyledi.

Esnaf Hüseyin Yavuzer, ‘‘Eminönü’nde eski senelere göre çok fazla hareketlilik yok. Ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla biraz hareketlilik var. Ürünlerde fiyat artışları var, bu nedenle biraz talep az. Hurmaları tezgahlara getirdik. Medine hurması daha çok tercih ediliyor. Filistin, İran ve Mısır’dan gelen hurmalar var, bunları satıyoruz. Hurmaları 120 lira ile 500 lira aralığında satıyoruz’’ diye konuştu.

RAMAZAN YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Şarküteri ürünlerindeki çeşitlilik için Eminönü’nün tercih edildiğini söyleyen Erdal Yusufoğlu isimli esnaf da, "10 gündür Ramazan hareketliliğini görüyoruz. Vatandaşlar iftarda oruçlarını açmak için zeytin veya hurmayı tercih ediyor. Hurma fiyatları zeytine göre daha pahalı. Zeytin fiyatları 150-200 lira civarında. Geçen seneye göre 90 lira olan zeytin bu yıl 150 lira oldu" şeklinde konuştu.

Gülşah Karaman isimli vatandaş ‘‘Ramazan alışverişi için Darıca’dan Eminönü’ne geldik. Ramazan öncesi alışveriş için geldik. Oruç açmak için hurmayı tercih ediyoruz. Kudüs hurması aldık ama fiyatların çok pahalı olduğunu görüyoruz. Hurmayla oruç açmak bizim için gelenekselleşti’’ dedi.

Eminönü’nde fiyatların yüksek olduğunu söyleyen başka bir vatandaş, ‘‘Eminönü’nün tarihi dokusu, gelenekselliği için tercih ediyoruz. Fiyatlar artık burada çok yüksek. Hurma almak için genelde buraya geliyoruz. Şarküteri alışverişimizi semt pazarlarına giderek yapıyoruz. Artık daha fazla araştırma yaparak alışveriş yapıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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