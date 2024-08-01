Rekor serisi sona erdi! Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş 

19 Temmuz haftasında 153 milyar 910 milyon dolara çıkarak rekor kıran Merkez Bankası rezervleri, 26 Temmuz haftasında büyük düşüş yaşadı. Rezervler 5 milyar 899 milyon dolar azalışla 148 milyar 11 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 26 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 788 milyon dolar düşüşle 91 milyar 907 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Temmuz'da 94 milyar 695 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri ise 3 milyar 110 milyon dolar azalışla 59 milyar 214 milyon dolardan 56 milyar 104 milyon dolara düştü.

KASADAKİ TOPLAM PARA

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 899 milyon dolar azalarak 153 milyar 910 milyon dolardan 148 milyar 11 milyon dolara geriledi.

REKOR SERİSİ SONA ERDİ

Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Temmuz haftasında da bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artarak 148 milyar 448 milyon dolara çıkmıştı. Rezervler, 12 Temmuz haftasında ise 5 milyar 348 milyon dolar artarak 153 milyar 796 milyon dolarla rekor tazelemişti. Son rekor ise 19 Temmuz haftasında gerçekleşmişti. Söz konusu haftada rezervler 114 milyon dolar artarak 153 milyar 910 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Bu haftaki düşüşle rekor serisi sona erdi.