Rosatom Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Kirill Komarov: Yap-Sahip ol-İşlet modeliyle ilk ülkesiniz

Rosatom Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Kirill Komarov, Akkuyu Nükleer Santrali için ‘Türkiye’deki amiral gemimiz’ diyerek, projenin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleştirilen ATOMEXPO-2024 Forumu’nda açıklamalarda bulunan Komarov “Akkuyu, sorumluluk ve yatırım açısından da çok büyük bir proje. Türkiye’nin Yap-Sahip ol-İşlet modeliyle nükleer santral inşaatını uygulayan ilk ülke. Yani, Rosatom, aynı anda hem teknolojinin sahibi, hem yatırımcı, hem santralin sahibi, hem de tesisi inşa eden yüklenici olarak hareket etmekte. Bu nedenle nihai sonuçtan tamamen biz sorumluyuz. İlk ünitede şu anda çok yüksek tempoda hazırlık var. Devreye alma çalışmaları devam ediyor. Dört ünitenin de 2028 yılı sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Türkiye elektrik şebekesinde ilk nükleer elektriğin verileceği anı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

“SİNOP İÇİN GÖRÜŞMELERİN İLK AŞAMASINDAYIZ”

Türkiye’nin sadece bir NGS ile yetinmek istemediğini ifade eden Komarov şunları kaydetti: Türkiye ekonomisi iyi düzeyde gelişiyor ve elektrik ihtiyacı her yıl artıyor. Gelecekteki enerji tüketimi artışına ilişkin tahmin ise oldukça etkileyici. Hükûmetinizin de ifade ettiği gibi, 2-3 büyük santralin yanı sıra belki daha 3 büyük ya da birçok küçük santrale daha ihtiyacınız var. Bu nedenle, Türkiye’de nükleer enerjinin geliştirilmesine yönelik hedeflerin olması son derece olumlu bir adım. Sinop Nükleer Güç Santrali’nde Rus teknolojisine dayalı bir projenin hayata geçirilmesi ihtimalini Türk hükûmetiyle görüşüyoruz. Bugün, henüz görüşmelerin ilk aşamasındayız, dolayısıyla tam olarak nasıl bir model olacağını, tarifenin ve zaman çerçevesinin ne olacağını söylemek için çok erken.