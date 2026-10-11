Sağlıklı beslenenlerin sayısı arttı! Günlük maliyet 4,58 dolara çıktı

Türkiye’de günlük sağlıklı beslenmenin maliyeti 2017’den 2025’e yüzde 32,8 artarak 4,58 dolara çıktı. Buna karşın bu maliyeti karşılayamayanların sayısı 12,6 milyondan 3,5 milyona geriledi.

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Türkiye’de son sekiz yılda sağlıklı beslenmenin maliyeti yükselmesine rağmen bu maliyeti karşılayamayanların sayısı azaldı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) verilerine göre Türkiye’de bir kişinin günlük sağlıklı beslenme maliyeti, satın alma gücü paritesine göre 2017’de 3,45 dolarken 2025’te 4,58 dolara yükseldi. Sağlıklı beslenme için gerekli gıdaları satın almaya ekonomik gücü yetmeyenlerin sayısı aynı dönemde 12,6 milyondan 3,5 milyona geriledi.

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2023’TE ZİRVEYİ GÖRDÜ

Türkiye’de sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti 2017’de 3,45 dolar, 2018’de 3,59 dolar, 2019’da 3,88 dolar olarak hesaplandı. 2020’de 3,73 dolara gerileyen maliyet, 2021’de 3,80 dolara, 2022’de ise 4,44 dolara çıktı. 2023’te 4,65 dolarla dönemin en yüksek seviyesine ulaşan maliyet, 2024’te 4,51 dolara geriledi. Geçen yıl ise yeniden yükselerek 4,58 dolar oldu. Böylece sağlıklı beslenmenin maliyeti 2017-2025 döneminde yüzde 32,8 artarken, son bir yıldaki artış yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

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NÜFUSTAKİ PAYI YÜZDE 4

FAO verilerine göre 2017’de Türkiye nüfusunun yüzde 15,1’ine karşılık gelen 12,6 milyon kişi sağlıklı beslenme maliyetini karşılayamazken bu sayı 2020’de 12,4 milyon, 2021’de 11,1 milyon, 2022’de ise 10,2 milyon olarak hesaplandı. 2023’te 4,8 milyona, 2024’te 4 milyona gerileyen sayı, 2025’te 3,5 milyona düştü. Böylece sekiz yılda sağlıklı beslenme maliyetini karşılayamayanların sayısı 9,1 milyon azaldı. Nüfus içindeki payı da yüzde 15,1’den yüzde 4’e geriledi.

FAO’ya göre sağlıklı beslenme maliyetini düşürmek için tarımsal üretimin artırılması tek başına yeterli değil. Tüketicinin gıdaya ödediği bedelin yüzde 70-75’i çiftlik sonrası aşamalarda oluşuyor. İşleme, lojistik ve toptan ticaret maliyetlerinin azaltılması, gıdaya daha uygun fiyatlarla erişim açısından önem taşıyor.

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