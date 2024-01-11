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    • - Güncelleme Tarihi:

    Sanayide doktoralı çalışan istihdamı artırılacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Doktora Programı kapsamında, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamını teşvik edecek.

    Sanayide doktoralı çalışan istihdamı artırılacak
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ESMA ALTIN'IN HABERİ - Üniversite ve kamu iş birliğiyle ihtisaslaşmış AR-GE ve Yenilik Platformları oluşturulacak. Bu platformlar aracılığıyla Ürünleştirme Yol Haritaları (ÜYH) hazırlanacak ve bu çerçevede yeşil dönüşüme yönelik ürün geliştirilmesi için Ürünleştirme Programları (ÜPG) desteklenecek.

    ÜNİVERSİTELER DESTEKLENECEK

    Öte yandan, Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı ile TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) Fonu hayata geçirilerek girişimcilere yatırım tabanlı destek verilecek. Uluslararası araştırmacıları bir araya getirmek amacıyla Bilim Ağı Portali kurulacak. Başta TÜBİTAK yetkinlik analizi olmak üzere veriye dayalı analizler kullanılarak üniversiteler desteklenecek.

    BURS DESTEĞİ İLE YURT DIŞINDA ARAŞTIRMA YAPMA İMKANI

    Temel Bilimlerde Genç Beyinler Projesi ile devlet üniversitelerinde fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarından birinde doktora eğitiminin tez aşamasında olan araştırma görevlilerine burs desteği verilerek yurt dışında araştırma yapma imkânı sağlanacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SanayiTübitakÜniversiteDestekBursYardım
    Haberler > Ekonomi > Sanayide doktoralı çalışan istihdamı artırılacak
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