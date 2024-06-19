Sarı metale yeniden ‘merkez’ dopingi! Altında düşüş bitmiş olabilir…

Altında son dakika! 19 Haziran ons altın fiyatı 2330 dolardan güne başlarken; Dünya Altın Konseyi, Merkez Bankalarının alımlarını sürdüreceğini açıkladı. Analistler, “Nisan başından itibaren 2280 dolar üzerinde tutunan altında bu seviyeler dip olabilir. FED’den gelecek hamleler ve jeopolitik risklerle birlikte altının yolu açık” görüşünü öne sürüyor. Yıl sonu beklentileri ons için 2550-3000 dolar aralığında bulunurken, tek risk olarak FED gösteriliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında verilere bağlı olarak yatay eğilim devam ediyor. Dün ABD’de açıklanan mayıs ayı perakende satışlar verisinde, %0,2’lik yükseliş beklentisine karşılık yüzde 0,1 artış yaşandı. Bu veri “enflasyonist baskılarda hafifleme” işareti olarak algılandı.

Öte yandan Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan anket; Merkez Bankalarının çoğunluğunun önümüzdeki 1 yıllık süreçte altın rezervlerini artırmayı düşündüğünü ortaya koydu. 2022 ve 2023 yıllarında Merkez Bankaları; sırasıyla 1082 ve 1037 ton altın alımı yapmıştı. Geçen ay en büyük alıcı Çin’in alımlarına ara verdiği ancak onsta 2300 doların altındaki fiyatlamaların, Pekin’i tekrar alım için harekete geçirebileceği ifade edilmişti.

FED ÜYELERİNDEN SON MESAJLAR

Bu arada gözler bir yandan da FED’e çevrildi. Bu yıl ABD’de en az 1 faiz indirimi beklenirken, FED üyelerinden gelen son mesajlarda önemli bir farklılık görülmedi. New York FED Başkanı John Williams, faiz oranlarının kademeli olarak gerileyeceğini tekrarladı ancak ne zaman gevşemeye gidileceği konusunda bir tarih vermedi. Richmond FED Başkanı Thomas Barkin ise TÜFE verilerinde yaşanan dalgalanmaların, para politikasında da net bir seyri desteklemediğini aktardı.

19 HAZİRAN ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Küresel piyasalarda ons altın fiyatları 2330 dolara yakın seyrini sürdürürken, fiyatlarda bu hafta yüzde 1 civarında prim dikkat çekiyor.

Bankalar arası piyasada 19 Haziran 2024 gram altın fiyatı 2440 TL’den güne başlarken; Kapalıçarşı’da işlemler 2410 – 2470 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde ise 4 bin 25 TL’den satılıyor.

ABD TAHVİLLLERİ VE DOLAR ENDEKSİ

Ons altın fiyatlamaları için önemli olan ve haziran başında 104,00 sınırına yakın seyreden dolar endeksi, bugün 105,29 seviyesinde bulunuyor. ABD 2 yıllık tahvil faizinde ise aynı süreçte yüzde 5’ten yüzde 7,70’e doğru bir gerileme yaşandı. 10 yıllık tahvil faizi de 4,60’tan 4,22’ye kadar geriledi.

Bu süreçte Euro Bölgesinde yaşanan Fransa krizi EUR/USD paritesini düşürerek doların güçlendirdi. Faizlerdeki kısmi gerileme ise ons altın için 2300 dolar bandında destekleyici oldu.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Merkez Bankalarının alım iştahının, altın fiyatlarını bundan sonraki süreçte de destekleyeceğini aktaran analistler, “Nisan ayının başından itibaren ons altın fiyatlarının özellikle 2280 dolar üzerinde tutunduğu görülüyor. FED’den gelecek faiz indirimi hamleleri ve jeopolitik riskleri de eklersek, bu seviyelerde ons altın bir dip çalışması yapıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla orta ve uzun vadeli yatırımcılar için mevcut fiyatlar, biriktirme seviyeleri olabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Ons için yabancı yatırım bankalarının yıl sonu beklentileri 2550-3000 dolar gibi olukça geniş bir aralıkta konumlanıyor. Öte yandan altın fiyatlarında herhangi bir düşüş beklentisi de raporlanmadı. Sadece FED’in faiz indirimi sürecinin uzaması, risk olarak gösteriliyor.