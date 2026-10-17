İstanbul’da yaşanan sel ve su baskınları, sigortasız araç, konut ve iş yeri sahiplerini harekete geçirdi. Acentelere fiyat teklifi almak için yapılan başvuruların arttığı, poliçe üretiminde de son iki gündür hareketlilik yaşandığı belirtiliyor. Mevcut poliçesi bulunan vatandaşlar da sel ve su baskını teminatlarını kontrol ettiriyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul’da yaşanan sel ve su baskınlarının ardından sigorta acentelerinde hareketlilik yaşanmaya başladı. Daha önce yüksek maliyetler sebebiyle kasko yaptırmaktan kaçınan araç sahipleri ile konut ve iş yeri sigortası bulunmayan vatandaşlar, muhtemel hasarlara karşı sigorta acentelerine koşuyor. Acentelere son iki gündür yoğun fiyat teklifi talebi gelirken, poliçe üretiminde de artış gözleniyor. Bir sigorta acentesi “Normal günde 1 kasko poliçesi düzenlerken, sadece dün 4 kasko poliçesi kestim” diyerek sigorta talebinde yaşanan değişimi ortaya koydu. Hareketlilik sadece yeni sigortayla ilgili değil. Kasko, konut veya iş yeri sigorta poliçesi olan vatandaşlar da sel ve su baskını teminatının bulunup bulunmadığını öğrenmek için acentesini arıyor. Bazı sigortalılar, daha önce düşük maliyet amacıyla kapsam dışı tuttuğu ek teminatları zeyilname düzenleterek poliçelerine ekleme talebinde bulunuyor. Ülkemizde daha çok felaket sonrası sigortaya yönelim arttığından, sigortalılık oranları da Avrupa’nın çok gerisinde bulunuyor. Avrupa’da yüzde 85’e varan sigortalılık varken, Türkiye’de yüzde 19’lara kadar düşen konut sigortalılığı durumun vehametini ortaya koyuyor.

Sel sonrası sigorta telaşı! Kasko, konut ve iş yeri poliçesi yaptıranların sayısı arttı

SİGORTASIZLIK YİNE GÜNDEM

İstanbul’da sigorta acenteliği yapan İbrahim Caymaz, “Sel ve su baskınlarının ardından vatandaşların sigortaya ilgisi arttı. Yalnızca yeni poliçe yaptırmak isteyenler değil, mevcut poliçelerinde sel ve su baskını teminatı olup olmadığını öğrenmek isteyenler de acentelere başvuruyor. Bazı müşteriler, daha önce maliyeti düşük tutmak amacıyla poliçelerine ekletmedikleri teminatları zeyilnameyle dâhil ettirmek istiyor” dedi. Bir diğer acente Nilgün Uslu ise “Son iki gündür kasko, konut ve iş yeri sigortası için fiyat teklifi isteyenlerin sayısında artış yaşanıyor. Daha önce maliyet nedeniyle sigorta yaptırmayı erteleyen vatandaşlar, yaşanan selin ardından yeniden poliçe seçeneklerini araştırıyor” diye konuştu. Uzmanlar ayrıca her poliçenin sel ve su baskınından kaynaklanan zararı karşılamadığını belirterek özel şart, teminat, limit ve muafiyet hükümlerine dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor ve sadece bu tür felaketlerde değil, muhtemel riskler göz önüne alınarak sigorta yaptırılmasını tavsiye ediyor.

Sel sonrası sigorta telaşı! Kasko, konut ve iş yeri poliçesi yaptıranların sayısı arttı

SELDE ARACI HASAR GÖRENLER NE YAPMALI?

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, sel ve su baskını teminatı bulunan araç sahiplerinin hasarı sigorta şirketine bildirmesi gerektiğini, kaskosu olmayanların ise altyapı yetersizliği veya gerekli tedbirlerin alınmaması sebebiyle oluşan zararlar için ilgili idareye karşı hukuki yollara başvurabileceğini ifade etti. Sigorta şirketinin belirlediği tazminatı yetersiz bulanlar, ekspertiz raporu ve emsal araç fi yatlarıyla Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurabiliyor. Küçük ayrıca, 186 bin TL’ye kadar olan tüketici uyuşmazlıklarında hakem heyetlerine, bu tutarı aşan uyuşmazlıklarda ise ara buluculuk ve ardından tüketici mahkemelerine başvuru imkânı bulunduğunu hatırlattı.

SİGORTALILIK ORANI AVRUPA’NIN ÇOK GERİSİNDE

Sigorta türü Türkiye sigortalılık AB’de sigortalılık

Kasko Yüzde 26 Yüzde 65-70

Konut Sigortası Yüzde 19 Yüzde 70-80

İş Yeri Sigortası Yüzde 21 Yüzde 75-85

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala