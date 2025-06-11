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Selendi'de 2025 yılı biçer-döver ücretleri belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Selendi&#039;de 2025 yılı biçer-döver ücretleri belli oldu
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2025 yılı biçer-döver fiyatları belli oldu. Dekar başına biçer döver fiyatının mazot ücretleri baz alınarak 260-270 TL arasında belirlendiği, balyalar için de ayrıca ücret belirlendiği açıklandı.

Selendi Ziraat Odası toplantı salonunda Yönetim Kurulu Başkanı Servet Akyıldız'ın başkanlığında yapılan toplantıda 2025 yılı buğday arpa ürünlerinin biçim fiyatının tavsiye niteliğinde belirlendiği vurgulandı.

DEKAR BAŞINA 270 TL

Yapılan açıklamada dekar başına 5,5 litre mazot fiyatı baz alınarak dekar başına 260-270 TL olarak biçer döver fiyatının belirlendiği belirtildi. Açıklanan ücrete ek olarak 25 kilogramlık balyalar için 23 TL ödenmesinin uygun görüldüğü ve yeşil paketleme ücretinin de 23-25 kilogramının 20 TL olarak belirlendiği açıklandı.

Selendi'de 2025 yılı biçer-döver ücretleri belli oldu - 1. Resim

MAZOT FİYATINA GÖRE GÜNCELLEME YAPILABİLİR

Oda Başkanı Servet Akyıldız toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Belirlenen fiyatlar tavsiye fiyatıdır. İlerleyen zamanlarda mazot fiyatlarına gelecek zamlara yada indirimlere göre fiyat güncellemesi yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize kazasız belasız bereketli bir yıl diliyoruz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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