Semosis ile senetler dijital hâle geliyor

Insha Ventures’ın bir parçası olarak hayata geçen Semosis, yoluna ayrı bir kulvarda devam ediyor. Semosis senet sistemini dijital ortama taşıyor.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Türkiye’nin ilk fintek girişim kurucusu olarak faaliyet gösteren Insha Ventures’ın bir parçası olarak hayata geçen Semosis yoluna artık ayrı bir şirket olarak devam edecek. Senet sistemini dijital ortama taşıyan Semosis’in hedefi ise unicorn olmak.

Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, şirketlerin nakit akışlarını yönetmesine destek olan Semosis’in, aynı zamanda şirketlerin tahsilat yeteneklerini artıracak ve piyasanın ödeme alışkanlıklarında önemli değişiklikler getirecek bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak “Bütün bunların yanında kayıt dışı ekonominin denetim altına alınmasını sağlayarak ülke ekonomisine katkı verecek” dedi.

Bu yıl bir spin-off daha yapma hedefinde olduklarını dile getiren Bayansar, her yıl bir ya da birden fazla spin-off yapmayı planladıklarını söyledi. Semosis Kurucu Ortağı Vahdettin Çılgın ise Semosis olarak 5 milyon dolar değerlemeye ulaştıklarını belirterek “Semosis hayata geçtiği günden bu yana 3 milyar Türk lirasına yakın senet hacmi ve yaklaşık 500 milyon liralık senet tahsilatına aracılık ettik. Ayrıca 12 binden fazla KOBİ’ye hizmet verdik. Bu spin-off sürecinin ardından yıl sonunda 200 milyarlık senet hacmine ve 14 bin KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Semosis Genel Müdürü Mehmet Naci Dai de e-Ticaret sektörü, blokzincir ve akıllı sözleşmelerle finansal piyasalarda olacaklarını belirterek “Semosis, bankacılık sektörüne entegre olmayan ya da bankacılık enstrümanlarından yeterince faydalanamayan kesim ile finansal hizmetler açığını kapatmada önemli bir rol üstlenecek” ifadelerini kullandı.