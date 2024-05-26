SGK eşe dosta iyilik yapanları radarına aldı: Sahte sigortaya hapis!

Sadece kağıt üstünde sigorta yaptırıp emekli olanlar ve olmak isteyenler için 'sahte iş yeri takip platformu' kuruldu. SGK, hem sahte sigortalılar hem de sahte sigorta yapanlar için düğmeye bastı. Ödeneklerin faiziyle geri ödenmesinin yanı sıra hapis cezalarına varan yaptırımların olacağı bildirildi.

İşçilerin çalışma güvencesi olan sigorta sistemi hapis cezalarına dönüşen yaptırımlarda karşı karşıya. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık ve sahte iş yerleri için düğmeye bastı.

Sahte sigortalılık ve sahte iş yeri takip platformu kuruldu. Eşe, dosta iyilik yapmak için iş yerinde çalışmadığı halde sigorta yapanlarla, sahte iş yeri sahiplerini cezai yaptırımlar bekliyor.

'Sahte sigorta' ile emekli olanların emekli aylıkları kesiliyor, SGK ödenen emekli maaşlarını ise faiziyle geri alıyor. Hapis cezası da yaptırımlar arasında.

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TV100'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "Sahte sigortalılık ve sahte iş yeri üzerinden haksız kazanç elde etmek isteyen birçok vatandaş var. Bunlarla ilgili yasa koyucu şu anda bir platform oluşturdu. Bu platform üzerinden SGK inceleme işlemine başladı" dedi.

SAHTE SİGORTA PLATFORMU

SGK yeni adım attı ve platform kurdu. Sahte sigorta yaptıran ve sahte iş yeri sahiplerine yönelik yaptırımlar arttı.

Yılmaz, "Sahte sigortalı dediğimiz bedenen ve ruhen o iş yerinde olmadan sadece kağıt üzerinde gösterilen sigortalılık türüdür. Sahte iş yeri ise gerçekte faaliyeti bulunmayan ama çalışıyormuş gibi gösterilen iş yerleridir" diye konuştu.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Özellikle kadınlar doğum parası almak için veya işsizlik parası almak için, ücretsiz tedavi almak, haksız kazanç elde etmek için bu yollara başvuruyorlar.

HAPİS CEZASI DA GELİYOR

Bu yollara başvuranları bekleyen birçok tehlike var. Hem hapis hem de para cezasıyla karşı karşıya kalınabilir. Bağlanan aylıklar iptal edilirken ödenen maaş ve diğer parasal değerler faiziyle geri alınacak. Hizmet günleri iptal edilecek.

Yılmaz söz konusu uygulamaları hayata geçirenler için hapis cezalarının da kapıda olduğun hatırlattı. Yüz kızartıcı suç olarak değerlendirilerek 2 yılla 5 yıl arasında hapis cezasına kadar gidebiliyor" dedi.