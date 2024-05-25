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Emeklilerden seyyanen zam talebi! "Bu maaşlarla yaşanmaz" diyerek Bursa'da toplandılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Emekliler, Seyyanen Zam, Tbmm, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da emekli maaşlarının düşüklüğüne dikkat çeken emekliler yürüyüş düzenledi. "Bu maaşlarla yaşanmaz" diyen emekliler seyyanen zam talebinde bulundu. Tüm Emeklilerin Sendikası Başkanı Ensar Torun, on binlerce imzayı TBMM'ye teslim edeceklerini açıkladı.

Enflasyon karşısında 10 bin TL'ye geçinmeye çalışan emekliler zor günler geçiriyor. Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı bekleyen emekliler maaşlarında seyyanen artış da yapılmasını istiyor. Emekliler bu taleple bugün Bursa'da bir araya geldi.

EMEKLİLERDEN SEYYANEN ZAM ÇAĞRISI

Bursa’da Atatürk Stadyumu önünde toplanan emekliler, Darmstad Caddesi üzerinden kent meydanına yürüdü. Burada maddi imkanların yetersiz olduğuna vurgu yapan emekliler seyyanen zam çağrısı yaptı.

Emeklilerden seyyanen zam talebi!

Emekliler adına konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Başkanı Ensar Torun, "Ülke ekonomisi her yıl belli ölçekte doğal olarak büyüyor. Peki bu büyümeden, yani refah payından emekliler, çalışanlar neden yararlandırılmıyor? Emekliler hem ekonomik mücadelelerini sürdürecekler, hem de bu ülkenin olması gereken laik, demokratik, insan haklarını saygılı ve sosyal bir hukuk devlet olması için mücadele edeceklerdir” diye konuştu.

Emeklilerden seyyanen zam talebi!

ONBİNLERCE İMZA TBMM'YE SUNULACAK

Torun, "Bu maaşlarla yaşanmaz. Bizi görün. Ülkenin birçok bölgesinde taleplerimizi içeren on binlerce imzayı TBMM'ye teslim edeceğiz. Yarın Ankara'da yapılacak emekli mitingine destek vereceğiz. Yeni emeklilik yasası, bilim insanları ile çalışanların ve emekli sendikalarının da katılımıyla sil baştan yeniden yapılmalıdır. Memurlara verilen seyyanen zam bütün emeklilere verilmelidir. Böylelikle en düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşına eşitlenecek şekilde kademelendirilmelidir" dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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