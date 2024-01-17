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    SGK Uzmanı tek tek anlattı! Emekli zammının artırılması için hala bir ümit var

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Emekliye yapılan yüzde 42,6'lık zam yetersiz bulunurken, milyonlar "Zamda bir değişiklik olur mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Zammın henüz kesinleşmediğini belirten SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Hala ümit var. Yasalaşana kadar her şey değişebilir." dedi.

    SGK Uzmanı tek tek anlattı! Emekli zammının artırılması için hala bir ümit var
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dün akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından SSK ve BağKur emeklilerine yapılan zam oranı yüzde 42,6'ya çıkarıldı. Ek zam oranı yüzde 5 olurken, en düşük maaş ise 10 bin TL'ye çıkarıldı. Ancak birçok kişi yapılan zammı yetersiz buldu. Karar henüz yasalaşmadığı için milyonlar bir umutla zammın artırılma ihtimalini düşünmeye başladı. Konu hakkında açıklama yapan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, dikkat çeken ifadeler kullandı. 

    "YAPILAN ZAM EMEKLİYİ MEMNUN ETMEDİ" 

    TGRT Haber'e konuşan İsa Karakaş, yapılan zammın emekliyi memnun etmediğini belirtti. Karakaraş, "Sosyal medyaya baktığımızda memnun etmediğini görüyoruz. Gerçekten tatmin etmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü emeklinin meselesi denkleştirme yani yüzde 2 ya da 5 değildir. Emeklinin beklentisi vaatlerin yerine getirilmesidir. Vaatler yerine getirildi mi? Getirilmedi. Verilen sözler yerine getirildi mi? Getirilmedi." dedi. 

    SGK Uzmanı tek tek anlattı! Emekli zammının artırılması için hala bir ümit var

    "YANLIŞ HESAP YAPILDI" 

    Karakaraş sözlerini şöyle sürdürdü: "Temmuz ayında denkleşecek deniyor. Bu şu anlama geliyor: Temmuz ayında ben size sıfır refah payı vereceğim anlamına geliyor. Temmuz ayında tüm emekliler yüzde 67-68 bandında eşitlenecek. Burada çok yanlış hesap yapıldığını söyleyebiliriz. Seçime giden bir hükümet bugünden ben size sıfır refah payı veriyorum demez. Yapılan bu formül temmuzda sıfır refah payı anlamına geliyor ki bunu başka şekilde okumak mümkün değil."

    "HALA BİR UMUT VAR" 

    "Zam bu şekilde kalır mı?" sorusuna yanıt veren Karakaş, en düşük emekli maaşının 10 bin TL olarak kesinleşmediğini belirtti. Karakaş hala bir umut var diyerek en düşük emekli maaşı alanlar için geçmişten örnekler vererek son anda değiştirilen maaşlar olduğunu hatırlattı. Karakaş, “Geçen yıl yüzde 25 lira açıklanmıştı. Aradan 1 gün geçmeden oran yüzde 30’a çıkarılmıştı. Henüz yasalaşmadı. Her an her şey değişebilir. Ekonomi yönetiminin çok sıkı hareket etmesinden dolayı bu karışıklık oldu. Hala ümit var. Yasalaşana kadar her şey değişebilir." dedi.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EmekliZamSgk
    Haberler > Ekonomi > SGK Uzmanı tek tek anlattı! Emekli zammının artırılması için hala bir ümit var
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