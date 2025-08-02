400 akademisyen usulsüz mü atandı? İddialara DMM'den yalanlama geldi

Ankara’da, kamu kurumları yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada yakalanan 65 şüphelinin 400 akademisyenin usulsüz atamasında rol oynadıkları, çoğunun doçent ve profesör olduğu ortaya çıkmıştı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuyla ilgili haberlere yönelik yalanlamada bulundu.

DMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında ve yayınlarda "400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı" yönündeki haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon olduğu belirtildi.

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 220 kişi arasında Türkiye'de hiçbir akademisyen bulunmamaktadır." ifadesi kullanılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan herhangi bir öğretmenin de şüpheliler arasında yer almadığı bildirildi.

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Soruşturmada, sadece bir sürücü kursu eğitmeni ile bir beden eğitimi hocasının adının geçtiği ve bu kişilerin de öğretmen statüsünde olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"400 akademisyenin usulsüz atandığı” yönündeki iddia, dosya şüphelilerinden birinin soyut beyanına dayanmaktadır. Bu ifade dışında herhangi bir somut bilgi, belge veya tespit mevcut değildir.