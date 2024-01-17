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    Meclis komisyonu, HSK'daki boş koltuk için toplandı: 3 aday tespit edildi

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Yargıtay üyeliğine 4 üye seçilmesi sonrası HSK'da oluşan boş koltuk için yapılan seçimde 3 aday belli oldu. Komisyon toplantısında DEM Parti, HSK üye seçimine katılmayacağını açıkladı.

    Meclis komisyonu, HSK&#039;daki boş koltuk için toplandı: 3 aday tespit edildi
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay'a yeni 4 üye seçilmesi sonrası HSK'da meydana gelen boş koltuk için TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Komisyon, HSK'ya seçilecek bir üye için 3 adayı tespit etti.

    Beyazıt, yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri kontenjanından HSK'ya bir üye seçileceğini belirterek, adaylık için başvuru yapan Prof. Dr. Çetin Arslan, Prof. Dr. Ender Ethem Atay, Doç. Dr. Neslihan Göktürk, Prof. Dr. Bayram Keskin, Prof. Dr. Abdulkerim Yıldırım ve Doç. Dr. Hamdi Gökçe Zabunoğlu'nun öz geçmişlerini okuttu.

    Seçime geçilmeden önce söz alan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ile Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü ve TİP'in tutuklu milletvekili Can Atalay hakkındaki kararını eleştirdi.

    DEM PARTİ'DEN SEÇİME KATILMAMA KARARI

    DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ve DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar da "Türkiye'de yargı bağımsızlığının kalmadığı gerekçesiyle" HSK üyesi için yapılacak seçime katılmayacaklarını belirtti.

    Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden toplantıda, HSK üyeliği için yapılan seçimde Prof. Dr. Çetin Arslan, Prof. Dr. Bayram Keskin ve Prof. Dr. Ender Ethem Atay aday olarak belirlendi.

    TBMM Genel Kurulu, 3 adayın içerisinden seçimle bir adayı HSK üyesi olarak belirleyecek.

    YENİ ÜYELER SEÇİLMİŞTİ

    Hakimler Savcılar Genel Kurulunca, Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, Yargıtay üyeliğine seçilmişti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    TBMMHSKYargıtay
    Haberler > Gündem > Meclis komisyonu, HSK'daki boş koltuk için toplandı: 3 aday tespit edildi
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