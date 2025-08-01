Çift Kişilik Oda neden yayınlanmıyor, final mi yaptı? Yeni bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor!

NOW TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Çift Kişilik Oda son olarak 6. bölümüyle seyirci karşısına çıkmıştı. Şimdi ise Çift Kişilik Oda neden yayınlanmıyor, final mi yaptı, yeni bölüm ne zaman gelecek soruları gündemden düşmeyen konular arasında yerini aldı.

ÇİFT KİŞİLİK ODA NEDEN YAYINLANMIYOR?

NOW TV ekranlarında yaz sezonuna özel olarak başlayan Çift Kişilik Oda son haftalarda yayın akışında yer almıyor. 7. bölümün 17 Temmuz’da yayınlanacağı duyurmuştu fakat dizi üst üste iki hafta boyunca ekrana gelmedi.

31 Temmuz Perşembe günü de dizinin yerine “Cenazemize Hoş Geldiniz” filmi yayınlandı. Çift Kişilik Oda'nın yayınlanmama gerekçesiyle ilgili kanal tarafından açıklama yapılmadı.

ÇİFT KİŞİLİK ODA FİNAL Mİ YAPTI?

Çift Kişilik Oda için erken final kararı alındı. Final kararının reyting başarısına rağmen yaz sezonunun düşük reklam gelirlerinden kaynaklandığı belirtildi. Çift Kişilik Oda'nın 8. bölümle ekranlara veda etmesi planlanıyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA 7. BÖLÜM NE ZAMAN?

Çift Kişilik Oda 7. bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin net bir tarih verilmedi. İlk olarak 17 Temmuz’da yayınlanması beklenen 7. bölüm, sonraki haftalarda da ertelendi. Kanal yayın akışlarında diziye yer vermediği için de yeni bölüm tarihi açıklanmadı.

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ÇİFT KİŞİLİK ODA BİTTİ Mİ?

Çift Kişilik Oda henüz bitmedi. Yapım ekibi Çift Kişilik Oda'nın 8. bölümde final yapılacağını duyurdu. Yayınlanmayan 7. ve 8. bölümler nedeniyle dizinin süreci belirsizlik taşıyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çift Kişilik Oda yeni bölüm tarihi hakkında NOW TV’den resmi bir açıklama yapılmadı. Diziye dair edinilen bilgilere göre final bölümü olan 8. bölümün Ağustos sonunda yayınlanması planlanıyor. Bu nedenle 7. bölümün de önümüzdeki haftalarda ekrana gelmesi bekleniyor. Yayın takvimi açıklandığında duyurulacak.