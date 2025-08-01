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Kuruluş Osman'ın ismi neden değişti, yeni adı ne oldu? Oyuncu kadrosu merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kuruluş Osman&#039;ın ismi neden değişti, yeni adı ne oldu? Oyuncu kadrosu merak konusu oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV'nin 6 sezondur büyük bir ilgiyle takip edilen tarihi dizi Kuruluş Osman'da radikal bir karar alındı. İlk olarak başrol oyuncusu Burak Özçivit'in yerine Mert Yazıcıoğlu geldi. Kadro değişikliğinden sonra ismini de değişiyor. Bundan sonra “Kuruluş Osman” yerine “Yükseliş Orhan” ismi kullanılacak. Peki, Kuruluş Osman'ın ismi neden değişti, yeni adı ne oldu? İşte tüm ayrıntılar...

ATV'nin 7. sezon onayı alan Kuruluş Osman dizisi yoluna yeni oyuncu kadrosuyla devam etme kararı aldı.  Orhan Bey karakterini oynayacak yeni başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu oldu. 

Zaman atlaması yaşanacak olan dizide isim değişikliğine de gidildi. "Kuruluş Osman" bunda sonra "Yükseliş Orhan” ismi ile ATV ekranlarında ekrana gelecek. Peki, Kuruluş Osman'ın ismi neden değişti, yeni adı ne oldu? İşte tüm ayrıntılar...

Kuruluş Osman'ın ismi neden değişti, yeni adı ne oldu? Oyuncu kadrosu merak konusu oldu - 1. Resim

KURULUŞ OSMAN'IN YENİ ADI NE OLDU?

Kuruluş Osman'ın yeni adı "Yükseliş Orhan" olmuştur.

Kuruluş Osman dizisinin yapım şirketi Bozdağ film, zaman atlaması yaparak senaryoyu Osmanlı Devleti'nin yeni dönemi olan Orhan Bey'in yükseliş dönemine kaydırma kararı aldı. 

Kuruluş Osman'ın ismi neden değişti, yeni adı ne oldu? Oyuncu kadrosu merak konusu oldu - 2. Resim

KURULUŞ OSMAN'IN İSMİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Kuruluş Osman dizisinde zaman atlaması yapıldı. Osman Gazi'nin hayatı tamamlanarak oğlu Orhan Bey'in dönemine geçilecektir. Osman Bey yerine oğlu Orhan Bey konusu ele alınacaktır. Bu nedenle dizinin adı da yeni döneme uygun bir hale getirilerek "Kuruluş Osman" yerine "Yükseliş Orhan" olarak değiştirilme kararı alındı.

Kuruluş Osman ismi, Osman Gazi dönemini yansıtıyordu. Ancak 7.sezonda Orhan Bey'in yükselişi işleneceği için dizinin ismi "Yükseliş Orhan" olarak değiştirildiği tahmin ediliyor.

Kuruluş Osman'ın ismi neden değişti, yeni adı ne oldu? Oyuncu kadrosu merak konusu oldu - 3. Resim

YÜKSELİŞ ORHAN NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yükseliş Orhan'ın yayın tarihi henüz netleşmedi. Ancak kulislerde dizinin Ekim 2025’te ekrana geleceği konuşuluyor.

Yükseliş Orhan'ın başrolünde Mert Yazıcıoğlu getirildi. Genç oyuncunun “Orhan Gazi” karakterini oynacak. Yeni sezon şimdiden merak konusu olmaya başladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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