Kuruluş Osman'ın Orhan Bey'i Emre Bey aldığı haberle yıkıldı

Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisinin ‘Orhan Bey’i Emre Bey babası vefat etti. Acı haberi ‘Kuruluş Osman’ dizisinin yapımcısı duyurdu.

Her Çarşamba hayranlarını ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisine beşinci sezonda dahil olan Emre Bey, babasını kaybetti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncunun kanser tedavisi gören ve dün ağırlaşan babası vefat etti. Kötü haberi ‘Kuruluş Osman’ dizisinin yapımcısı duyurdu.

Mehmet Bozdağ yaptığı yazılı açıklamada “Kuruluş Osman dizimizde Orhan Bey karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Emre Bey’in kıymetli babasının vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.