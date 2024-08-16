Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kuruluş Osman'ın Orhan Bey'i Emre Bey aldığı haberle yıkıldı

Kuruluş Osman'ın Orhan Bey'i Emre Bey aldığı haberle yıkıldı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Kuruluş Osman&#039;ın Orhan Bey&#039;i Emre Bey aldığı haberle yıkıldı

Magazin Haberleri

Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisinin ‘Orhan Bey’i Emre Bey babası vefat etti. Acı haberi ‘Kuruluş Osman’ dizisinin yapımcısı duyurdu.

Her Çarşamba hayranlarını ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisine beşinci sezonda dahil olan Emre Bey, babasını kaybetti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncunun kanser tedavisi gören ve dün ağırlaşan babası vefat etti. Kötü haberi ‘Kuruluş Osman’ dizisinin yapımcısı duyurdu.

Kuruluş Osman'ın Orhan Bey'i Emre Bey aldığı haberle yıkıldı - 1. Resim

Mehmet Bozdağ yaptığı yazılı açıklamada “Kuruluş Osman dizimizde Orhan Bey karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Emre Bey’in kıymetli babasının vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Kuruluş Osman'ın Orhan Bey'i Emre Bey aldığı haberle yıkıldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Şişkinlik ve nefes alamama şikayetiyle gitti, karnından 8 kiloluk kitle çıkarıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İdo Tatlıses Yunanistan'da ödediği hesabı paylaştı: "Gırtlağımıza kadar yedik" - MagazinYunanistan'da ödediği hesabı paylaştı: "Gırtlağımıza kadar yedik"Boşandıktan sonra bekar evine taşındı! Nihat Doğan artık burada yaşıyor - MagazinBoşandıktan sonra bekar evine taşındı! Artık burada yaşıyorBurak Yılmaz lüks bir yazlık ve tekne satın aldı! Yatırımına ödediği tutar dudak uçuklattı - MagazinLüks bir yazlık ve tekne satın aldı! Ödediği tutar dudak uçuklattıVahide Perçin ünlü diziyle el sıkıştı! - Magazinİddialı dizinin oyuncu kadrosuna katıldıDemet Akalın'ın kiracı isyanı! “Adam evime çöktü” deyip içini döktü - MagazinKiracı isyanı! “Adam evime çöktü” deyip içini döktüMehmet Ali Erbil programda gözyaşlarına boğuldu! Sebebi dikkat çekti - MagazinProgramda gözyaşlarına boğuldu! Sebebi dikkat çekti
Sonraki Haber Yükleniyor...