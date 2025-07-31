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Gözleri Karadeniz dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gözleri Karadeniz dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekti
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV'nin yeni sezon dizisi Gözleri Karadeniz, ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrollerini paylaştığı dizi, Karadeniz’den İstanbul’a uzanan hikayesiyle dikkat çekiyor. Gözleri Karadeniz dizisi yayın tarihi araştırılıyor.

ATV'nin yeni sezonda izleyiciyle buluşturacağı Gözleri Karadeniz dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusu ile şimdiden merak uyandırdı.

03 Medya imzalı Gözleri Karadeniz dizisi ne zaman başlıyor ve 1. bölüm yayın tarihi merak edildi. 

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gözleri Karadeniz dizisi kesin yayın tarihi belli olmadı. Ancak ATV'nin 2025-2026 sezonu için hazırlanan yapımın Eylül 2025'te ekrana gelmesi bekleniyor. 

İlk tanıtım fragmanı yayınlanan dizi, sosyal medyada gündem olurken dizinin yayın günü ve saatiyle ilgili resmi duyurunun Ağustos sonuna doğru belli olacağı tahmin ediliyor. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir. 

Gözleri Karadeniz dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekti - 1. Resim

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ 1. BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2025-2026 sezonunda ATV'de ekrana gelecek dizinin, yayın günü ve tarihi henüz belli olmadı. Gözleri Karadeniz dizisinin 1. bölümünün eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyor.

Gözleri Karadeniz dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekti - 2. Resim

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Halit Özgür Sarı (Azil)

Özge Yağız’ın (Güneş)

Mehmet Özgür (Osman Maçari)

Ayten Uncuoğlu (Asiye)

Eren Ören (Dursun)

Gizem Arıkan (Ayla)

Mustafa Açılan

Erol Babaoğlu

Yonca Şahinbaş

Osman Albayrak

Onur Özaydın

Ebru Aykaç

Berk Ali Çatal

Türkü Su Demirel

Gözleri Karadeniz dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekti - 3. Resim

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NE?

Dizinin hikayesi, Karadeniz'in sert doğasında doğup büyüyen Azil'in yıllar sonra gerçek ailesi Maçarilere dönüşüyle başlar. Azil annesi Mercan'ın ölümüyle babası Osman Maçari'den ayrılan ninesi Asiye ile yaşamaya başlar. 

Gemi kaptanı olan Azil, geçmişin sırlarını öğrenince İstanbul'a gider ve burada kardeşi Mehmet ile güç mücadelesine başlar. Aynı zamanda Maçari ailesinin avukatı Güneş ile ilişkilerinin ilk adımı atılır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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