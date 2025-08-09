Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sıcaklar erken hasadı getirdi! Bu yıl 1200 ton rekolte bekleniyor, üretici köşeyi dönecek

Sıcaklar erken hasadı getirdi! Bu yıl 1200 ton rekolte bekleniyor, üretici köşeyi dönecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bal, Sivas, Kekik, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivas'ta coğrafi işaretli Zara balında, aşırı sıcaklar sebebiyle erken başlayan bal hasadı, üreticilerin memnun olduğu verim ve kaliteyi sağladı. Erken hasada rağmen verim beklenenden yüksek. 2024 yılında 900 ton bal üretilirken, bu yıl 1200 ton rekolte bekleniyor.

Yoğun keklik ve geven bitkisi nedeniyle bal üreticilerinin tercih ettiği ilçede, 400 üretici 30 bin 216 kovanda üretim yapıyor.

Sıcaklar erken hasadı getirdi! Bu yıl 1200 ton rekolte bekleniyor, üretici köşeyi dönecek - 1. Resim

BU YIL REKOLTE 1200 TON BEKLENİYOR

Zara Ziraat Odası Genel Sekreteri Zikri Bedir, bal hasadının sıcak hava nedeniyle erken başladığını söyledi.

Erken hasada rağmen verimin beklenenden iyi olduğuna dikkati çeken Bedir, 2024’te 900 ton bal elde ettiklerini bu yıl ise 1200 ton rekolte beklediklerini ifade etti.

Kalitenin de güzel olduğunu vurgulayan Bedir, arıcılara mutlaka numune analizlerini yaptırmalarını önerdi.

Sıcaklar erken hasadı getirdi! Bu yıl 1200 ton rekolte bekleniyor, üretici köşeyi dönecek - 2. Resim

ZARA BALININ SIRRI…

Zara'da 7 yıldır arıcılık yapan Enes Kuzu da "Coğrafi işaretli bal üretiyorum. Zara balı bilindiği üzere meşhur, bölgemiz engebeli, dağlık ve 8 bin adet çiçek çeşitliliğine sahip. Zara balının meşhur olmasının nedeni gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farklılıkları, bitki örtüsünün çok geniş ve yaygın olması" dedi.

Sıcaklar erken hasadı getirdi! Bu yıl 1200 ton rekolte bekleniyor, üretici köşeyi dönecek - 3. Resim

KOVAN BAŞINA 30 KİLO BAL

Kuzu, kekik ve geven bitkisinin çok fazla bulunmasından dolayı Zara balının aromasının çok farklı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl geçen yıla göre çok güzel. Geçen sene kovan başı 10-15 kilo bir bal verimi vardı. Bu yıl ise 20-30 kilo arası değişiyor. Alçak kesimlerde 20-25 kilo arası, daha üst kesimlerde, yukarı kesimlerde bu rakamlar 30 kiloya kadar dayanabiliyor. Bu sene çok güzel, koyu ve aromalı bir bal var. Gayet memnunuz. Yaklaşık 50 kovan arım var. 1200 kiloya kadar verim alabiliyoruz. Ballarımızı her yıl saklıyoruz. 2023 yılının ve 2024 yılının ballarından numuneler var elimizde. Bu senenin balından da bir numune saklayacağız. Aşırı sıcaklardan dolayı hasat sezonuna biraz erken başladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı

