Sıfır otomobil aldı, hayatının şokunu yaşadı! Ekspertiz raporunu görünce soluğu mahkemede aldı

Mersin'de bayiden sıfır kilometre Peugeot marka panelvan alan Tarık Erdoğan, aracını ekspere götürünce hayatının şokunu yaşadı. Raporu okuyan adam, soluğu bayide alsa da istediği cevabı alamadı. Aracında 300 bin lira değer kaybı olduğunu belirten vatandaş, olayı yargıya taşıdı.

Adana'da yaşayan Tarık Erdoğan, 12 Haziran'da Mersin'de bir bayiden sıfır Peugeot marka panelvan aldı. Aldığı aracı ertesi gün ekspertiz firmasına götüren Erdoğan'a, yapılan incelemenin ardından kaputun sökülüp takıldığı ve boya olduğu bildirildi. Bayiye başvurarak aracın değiştirilmesini isteyen Erdoğan, talebinin kabul edilmemesi üzerine şikayetçi oldu.

GERÇEK EKSPERTİZ RAPORUNDA ÇIKTI

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, daha önce bir arkadaşının bayiden sıfır aldığı aracın boyalı çıkması üzerine kendisinin de panelvanını ekspertiz firmasına götürdüğünü söyledi. Erdoğan "Geçen ayın 12'sinde sıfır kilometre araç aldım. Aldıktan sonra aracı ekspertize götürdüm. Ekspertiz raporlarında ise aracın motor kaputunun ‘Sök-tak' olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine müşteri hizmetlerini aradım ve beni bayiye yönlendirdiler. Bayiye gittiğimde ise kaputtaki vidalarda anahtar izi olduğunu, boya mikron kalıntılarının çok yüksek olduğu söylendi. Boya akıntılarını, verniklerde delikler olduğunu tespit ettiler" diye konuştu.

"FİRMA HİÇBİR ŞEKİLDE ARACININ ARKASINDA DURMUYOR"

Bayinin kendisine ‘Onarım' teklif ettiğini ancak aracının yenisiyle değiştirilmesini istediğini vurgulayan Erdoğan, "Benden 1-2 hafta süre istediler ve sonrasında ‘Bunu onaralım' dediler. Neyi onaracaklar, motor kaputunu değişip, ‘Sök-tak' ibaresini kaldırıp, ‘Değişen' ibaresi mi olmasını sağlayacaklar. Firma hiçbir şekilde aracının arkasında durmuyor. Ben kimseye tavsiye etmiyorum. Şuanda da hukuk yoluna başvurduk. Ben aracın yenisiyle değişimi talep ediyorum, firma ise ‘Onarım yapalım' diyor. Onlarda hatalarını biliyor ama işi yokuşa sürüyorlar. Kanunen misliyle değişim hakkımız var. Onu kullanacağız" dedi.