Son tarih 8 Eylül! Emlak vergisine nasıl itiraz edilir?

Son tarih 8 Eylül! Emlak vergisine nasıl itiraz edilir?

Son tarih 8 Eylül! Emlak vergisine nasıl itiraz edilir?
Vatandaşlar, fahiş artışlara karşı emlak rayiç bedellerine dava yoluyla itiraz edebiliyor. İstanbul’da bazı bölgelerde 10-15 katı bulan artışlara karşı itiraz için son gün 8 Eylül 2025. İşte adım adım emlak vergisi itiraz süreci...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni emlak rayiç bedelleri  belli oldu. 2026-2029 döneminde geçerli olacak yeni değerlerle birlikte özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ve turizm bölgelerinde emlak vergileri 10-15 kat artacak.

Artış yalnızca emlak vergisini değil; tapu harcı, değerli konut vergisi, emsal kira bedeli, veraset ve intikal vergisi, değer artış kazancı ve taşınmaz kültür varlıkları katkı payını da doğrudan etkileyecek.

Bu durum kira fiyatlarından konut satışlarına, inşaat maliyetlerinden yatırım maliyetlerine kadar birçok kalemde yükselişe yol açacak.

EMLAK VERGİSİİTİRAZ SÜRECİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yeni metrekare değerlerine itiraz etmek isteyenler için 30 günlük dava açma süresi, adli tatile denk geldiği için uzadı. İtiraz için son tarih 8 Eylül 2025 Pazartesi. Dikkat çeken bir diğer nokta ise, açılan davalarda alınacak iptal kararlarının, aynı mahalle veya sokakta bulunan tüm mükellefler için geçerli olacak olması.

Yani bir kişinin açtığı dava, benzer durumdaki birçok kişiyi etkileyebilir. Ancak belediyeye başvuru yaparak itirazda bulunmak, dava açma süresini durdurmuyor. Bu nedenle mağduriyet yaşayanların doğrudan vergi mahkemelerine başvurmaları öneriliyor.

EMLAK VERGİSİİTİRAZ SÜRECİ NASIL OLACAK?

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Avukat Serkan Ekici “Emlak vergisi matrahını oluşturan rayiç bedellerdeki güncellemeler, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen ve ekonomik dinamikleri yansıtmayı hedefleyen idari bir uygulamadır. Hukuk sistemimiz, vergi mükelleflerine kendi taşınmazlarına ilişkin somut delilleriyle (emsal kıyaslama, eksik bildirim, maddi hata vb.) başvurarak idari itiraz ve ardından yargı yoluyla hak arayışı imkânı tanımaktadır. Sürecin sağlıklı işlemesi için vatandaşlarımızın tebligatlardaki rayiç bedeli dikkatle incelemeleri ve hukuki süreçleri takip etmeleri kendi menfaatleri açısından faydalı olacaktır” dedi.

