Su faturası elektriğe yaklaştı! 5 yılda yüzde 800 zam yedi

İstanbul’da su faturalarına yapılan fahiş zamlar vatandaşları isyan ettirdi. İBB’nin mayıs ayı 4. Meclis toplantısında alınan kararla suyun metreküp fiyatı en düşük kademede 32.28 TL oldu. Böylece 4 kişilik bir ailenin ortalama su faturası 400 liraya yaklaştı. 2020’de 1 metreküp suyun fiyatı 4 TL iken, 5 yıl içinde yüzde 800 artış gösterdi. Son zamla su faturası neredeyse elektrik faturasını yakaladı.

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KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ- Tüketici Konfederasyonu Çevre Komisyonu Başkanı Zafer Murat Çetintaş, “Suya yapılan zamları protesto ediyoruz. Suyun metreküpünün 5 yıllık sürede yüzde 800 oranında artması kabul edilebilir değil. Suya getirilen zammın geri çekilmesini, ayrıca 15 metreküpe kadar uygulanan İnsani Su Hakkı miktarı sınırının kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

BEDAVA YAPACAKLARDI!

AK Parti İBB Meclis Üyesi Muhammet Kaynar ise İSKİ’nin, 2018’de hiç borcu yokken 2019 yılı sonu itibarıyla borcunun 350 milyon 716 bin 419, 2023 yılı sonunda ise 16 milyar 799 milyon 443 bin 860 liraya yükseldiğini söyledi. Kaynar, “5 yılda İSKİ’nin borcu yüzde 4.790 artmış. ‘Suyu bedava yapacağız’ diyenler, 5 yılda yüzde 800 zam yaparak suyu 4 liradan 32,28 liraya çıkardı. Diğer kademelerde 1 metreküp su 114,99 lira” diye konuştu.

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Ankara’da da su fiyatları eleştirilere neden oluyor. ASKİ Genel Müdürlüğü’nün son açıkladığı rakamlara göre; konutlarda suyun metreküp fiyatı 44.81 lira, iş yerlerinde ise 63 lira olduğu görüldü. Ankara’da su fiyatlarındaki artışa en çok çiftiler tepki koydu. Üreticiler “4 yıl önce metreküpü 1 TL olan suyu, köylü bugün 55 TL’den alıyor. ‘Köyden kente göçü engelleyeceğiz’ diyen Yavaş, yüksek su faturaları nedeniyle hayvancılıkla uğraşan köylülere, hayvanlarını sattırıyor” açıklamasında bulundu. İzmir’de ise su faturalarına yüzde 15 zam yapıldı. Buna göre konutlara verilen suyun metreküp fiyatı 53 lirayı geçti.

FAHİŞ ZAMMA FREN

2021-2023 döneminde elektrik üretim ve dağıtım şirketleriyle anlaşma yapan hükümet, maliyetin bir kısmını kendisi üstlendi. Elektriğin kwh fiyatı 0,916 TL’den 2,25 TL’ye yükseldi. Zam yüzde 210’u buldu. Su fiyatları ise 3 yılda yüzde 400, 5 yılda yüzde 800 yükseldi.

DEVLETİN SÜBVANSE ETMESİ, FAHİŞ ZAMLARI ÖNLEDİ

Pandemide hükümetin elektrik ve doğalgaz faturalarını sübvanse etmesiyle tüketiciler bir nebze olsun nefes aldı. Hükümet, 2021-2023 yılında elektrik üretim ve dağıtım şirketleri ile bir anlaşma yaptı. Bu kapsamda elektrik ve doğalgaz faturalarına kısmi zamlar geldi. Elektrik fiyatı 2021 yılında vergiler dahil (TL/kWh) 0.916’dan, bugün 2.25’e yükseldi. Böylece 3 yılda elektrik fiyatları yüzde 210 yükseldi. Su fiyatlarına ise son 3 yılda yüzde 400 zam geldi.