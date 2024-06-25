CHP asgari ücrette ara zam talep etti! Şimşek ve Karatepe arasındaki görüşme en uzun temas olarak kayıtlara geçti

Hazine Bakanı Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe, asgari ücrete ara zam, emekli maaşına artış, çiftçiye destek, vergide adalet istedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'un haberi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmelerinin ardından iktidar ile ana muhalefet arasındaki temaslar devam ediyor. Bu kapsamda dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlıkta CHP’nin Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe’yi ağırladı.

4 SAAT 15 DAKİKA GÖRÜŞTÜLER

Bakan Şimşek, CHP’li Karatepe’yi kapıda karşıladı. İkili arasında saat 10.00’da başlayan görüşme, yaklaşık 4 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Bakan Şimşek tarafından kapıya kadar uğurlanan Karatepe, daha sonra CHP Genel Merkezine geçerek açıklamalarda bulundu. Görüşmede Bakan Şimşek’e dört ana talep ilettiğini belirten Karatepe, bunların ‘asgari ücrete ara zam’, ‘emekli aylıklarına ciddi şekilde artış yapılması’, ‘tarımsal desteklerin artırılarak Tarım Kanunu’nun öngördüğü şekilde yüzde 1 oranında çiftçilere ödenmesi, bu kapsamda çay ve buğday alım fi yatlarının güncellenmesi’ ile ‘vergide adaletsizliğin gerilmesi olduğunu söyledi. Enfl asyonun yüksek seyrettiği dönemde asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmamasını reddettiklerini belirten Karatepe “Bu artışın yapılmasının bir zorunluluk olduğunu Sayın Bakan’a söyledik. Benzer şekilde, emekli aylıklarında bir artış yapılmasının da zorunlu olduğunu ifade ettik. Yasadan gelen enfl asyon kadar artışı yapmak zorunda olsalar da biz bunun yeterli olmadığını, bunun üzerinde bir artışın yapılmasını, ‘refah payı’ olarak adlandırabileceğimiz ve örneğin ilk çeyrekte ortaya çıkan büyüme rakamı kadar bir ilave artışın yapılması gerektiğini söyledik” dedi. Karatepe, görüşmede, kamuda tasarruf tedbirleri konusunun gündeme gelmediğini belirtti.

EN UZUN TEMAS

CHP’li kurmaylar daha önce de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile de bir araya gelmişti. Bakan Şimşek ile CHP’li Yalçın Karatepe arasında yapılan görüşme, yaklaşık 4 saat 15 dakikalık süresiyle CHP ve kabine görüşmeleri arasındaki en uzun görüşme oldu.