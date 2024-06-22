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Haberler > Ekonomi > Su faturasını gören emekli isyan etti: Ben hamam çalıştırmıyorum!

Su faturasını gören emekli isyan etti: Ben hamam çalıştırmıyorum!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli vatandaş, her ay gelen 200 liralık su faturasının bu ay 2 bin 564 lira geldiğini görünce şok oldu.

Çerkezköy ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde ikamet eden Mümin Balnan, evde eşiyle birlikte yaşadığını belirterek, 2 bin 564 lira gelen su faturası karşısında şoke olduğunu ifade etti.

Her ay 200 lira ile 300 lira arasında su faturası ödediğini ifade eden Balnan, bu ay gelen 2 bin 564 liralık su faturası hakkında yetkililerden açıklama beklediğini söyledi.

Su faturasını gören emekli isyan etti: Ben hamam çalıştırmıyorum! - 1. Resim

"BEN HAMAM ÇALIŞTIRMIYORUM"

2 bin 564 lira fatura gelmeden önce de bin 577 liralık fatura geldiğini ve bunu ödediğini belirten Mümin Balnan, “Genellikle bana gelen su faturası 200 lira ile 300 lira arasında olması gerekmektedir. Gelen faturalar ise bin 577 lira ve 2 bin 564 lira. Evde 2 kişi yaşıyorum. Gelmesi gereken fatura 232 lira. Ben kahve çalıştırmıyorum, hamam çalıştırmıyorum ve herhangi bir ticarethane çalıştırmıyorum” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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