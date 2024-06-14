Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş canlı yayında anlattı! Emekliyi bekleyen "sıfır zam" tehlikesi

Türkiye gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emekli zamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Zammın kök maaşa göre yapılması durumunda "sıfır zam" tehlikesinden bahseden Karakaş, "Kök maaşı 8 bin TL ve altında olanlar temmuzda yüzde 25 zam alsalar bile maaşları 10 bin TL'de kalacak" dedi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın sorularını cevaplayan Karakaş, memur, emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

EKONOMİ YÖNETİMİ VE VEKİLLER FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Emekli zammıyla ilgili ekonomi yönetimi ve milletvekilleri arasında fikir ayrılığı olduğunu belirten Karakaş, "Ekonomi yönetimi ısrarla mevcut zam neyse onu verelim diyor. Milletvekilleri ise emeklilerin etkisi altında. Onlar emekliler rahatlatılsın diyorlar." ifadelerini kullandı.

EMEKLİYİ BEKLEYEN SIFIR ZAM TEHLİKESİ

Emekli zammının kök maaşa göre yapılması durumunda milyonları bekleyen tehlikeden bahseden Karakaş, "Eğer zam kök maaşa göre yapılırsa kök maaşı 8 bin lira ve altında olanlara zam gelmeyecek. Bu kişiler yüzde 25'lik zam yapılsa bile maaşları 10 bin TL'de kalacak." dedi.

EMEKLİ ZAMMINDA ÜÇÜNCÜ FORMÜL

Kök maaşta üçüncü formülden bahseden Karakaş, "Ancak sıfır zam hükümet için bir risk. 4 milyona yakın bir emekli var. Sıfır zam büyük tepki çekecek. Üçüncü bir formül söyleyeceğim. Kök maaşı 6180 lira alan bir emekliye 3820 TL devlet ödüyor. Yüzde 25,75'lik zam bekliyoruz. Bu durumda 7771 TL'ye denk geliyor. Bu 10 bin TL'ye mi tamamlanacak. Yoksa devletin verdiği destek aynı miktarda mı verilecek. Destek aynı miktarda verilirse 11591 liraya çıkacak." şeklinde konuştu.

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

SSK ve BağKur emeklilerinin zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Milyonlarca emekli 6 aylık enflasyona göre zam alacak. 5 aylık enflasyona göre, emekliler yüzde 22.72'lik zammı garantiledi. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla bu oranın yüzde 25,75'e çıkması bekleniyor.