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Haberler > Ekonomi > Süper Haziran iştah kabarttı! 250 milyarlık ciro bekleniyor...

Süper Haziran iştah kabarttı! 250 milyarlık ciro bekleniyor...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Haziran iştah kabarttı! 250 milyarlık ciro bekleniyor...

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okullar kapanıyor, sınavlar bitiyor. Babalar Günü ve Kurban Bayramı birleşiyor. Hediye harcamaları, tatil ve kurban giderleri derken ‘süper haziran’da sadece e-Ticaret’te 250 milyar TL ciro bekleniyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, bu yıl 14 Haziran’da okulların kapanması, 16 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı ve o güne rastlayan Babalar Günü’nün aynı hafta kutlanacağını hatırlatarak, çocuklara karne hediyesi ve bayramlıklar, babalara yönelik ürünlerle kurbanlıklara özgü eşyalara yoğun talep beklediklerini bildirdi. Çevikoğlu, “Mayıs sonu itibarıyla başlayan indirim kampanyalarının artarak devam etmesiyle sektörün yoğun alışverişlere sahne olacağını tahmin ediyoruz. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesi, okullardaki mezuniyet törenleri, Kurban Bayramı, Babalar Günü, yaz tatili ve düğünlerin başlaması dolayısıyla haziranda e-Ticaret sektöründe 250 milyar liralık rekor ciro bekliyoruz. Sektörün geçen seneki aylık ortalaması 150 milyar lira” dedi.

KURBAN ALIMINDA ONLINE DÖNEM

Çevikoğlu, özellikle ebeveynlerin karne heyecanı yaşayan çocukları için tablet, cep telefonu, oyun konsolları gibi elektronik eşyaların yanı sıra bisiklet, kaykay gibi ürünlere de yoğun talep gösterdiklerini dile getirdi. Özellikle bayramlık kıyafetlerin satışlarında artış görüldüğünü vurgulayan Çevikoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bıçak, kıyma makinesi, et kancası, et döveceği gibi ekipmanlar ile derin dondurucu satışlarının arttığı bilgisini verdi. Çevikoğlu, “Kurban alımlarında da e-Ticaret sektörü tercih edilmeye başladı” ifadesini kullandı. 

TENCERE SATIŞLARI %60 ARTTI

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla mutfak eşyaları sektöründe hareketlilik olduğunu söyledi. Özellikle bıçak, kesme tahtası, kıyma makinesi gibi ürünlere ciddi bir talep oluştuğunun altını çizen Öksüz, “Bunun yanı sıra büyük boy paslanmaz çelik tencere ve yanmaz, yapışmaz tencere gruplarında da ayrı artış söz konusu. Eti kesmek kadar aileyle o sabah pişirip yeme isteği de büyük boy tencere gruplarına gözle görülür bir talep oluşturdu” diye konuştu. Öksüz, çelik tencerede üretim bazında yüzde 60’lık artış olduğunu dile getirdi. Plastik kova, leğen gibi kurban kesiminde çokça kullanılan ürünlerde son bir ayda başlayan talep artışının son günlerde de devam ettiğine dikkati çeken Öksüz, yüzde 30-40’lara varan oranlarda artışlar olduğunu belirtti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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