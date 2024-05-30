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1 TL’ye satılık ev... Ticaret Bakanlığı o reklamları son verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1 TL’ye satılık ev... Ticaret Bakanlığı o reklamları son verdi
Reklam Kurulu, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, "1 TL'ye satılık ev" başlıklarıyla daha fazla alıcı çekmek için çok düşük fiyat veren ilanları sıkı takibe aldı. Satılık evleri 1 TL'ye koyan reklamlara son verildi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA -  Ticaret Bakanlığı, daha fazla alıcı çekmek için çok düşük fiyatlarla ilan veren emlak firmalarını takibe aldı.

Nisan toplantısında satılık evleri ‘1 liraya’ ilana koyan emlak firmalarına yönelik şikâyetleri değerlendiren Reklam Kurulu, bu ve benzeri 15 ayrı reklamı durdurdu.

Kurul, bir firma tarafından ilan sitesinde yayınlanan reklamlarda, satılık evler için ‘1 TL’ şeklinde tanıtım yapıldığı ancak söz konusu evlerin bu fiyata satılmadığı ve tüketicilere evlerin fiyatının daha yüksek olduğunun belirtildiği, tüketicilerin aldatıldığı ve mağdur edildiği ifade edildi.

Söz konusu reklamların yanıltıcı nitelikte olduğunu değerlendiren kurul, reklama durdurma cezası uyguladı.

Reklam Kurulu, 3 TL, 5 TL, 990 TL, 1.050 TL, 1.950 TL, 11 bin 111 TL, 22 bin 222 TL gibi çeşitli fiyatlarla ilanı veren emlak firmalarının da reklamlarını durdurdu. Kurul; 99 bin 999 TL, 100 bin TL, 111 bin 111 TL, 125 bin TL gibi fiyatlı ilanları da inceledi.

Evlerin bu fiyata satılmadığını, tüketicilere evin fiyatının daha yüksek olduğunun belirtildiğini tespit eden kurul, bu ilanlar hakkında da durdurma cezası kesti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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