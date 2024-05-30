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Haberler > Ekonomi > 1 milyar dolarlık vurgun yapmışlar! Smart Trade Coin dolandırıcılarına operasyon

1 milyar dolarlık vurgun yapmışlar! Smart Trade Coin dolandırıcılarına operasyon

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haber, Güncel, Detay, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 21 ilde "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle vatandaşları dolandıran şahıslara "SİBERGÖZ-42" operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda 1 milyar doların üzerinde haksız kazanç elde edilen 127 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyonun detaylarını paylaştı. 

"Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç" vaadiyle vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik Ankara merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 1 milyar dolarlık vurgun yapan 127 şüpheli kıskıvrak yakalandı. 

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: 

Ankara merkezli 21 ilde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik “SİBERGÖZ-42” operasyonları düzenlendi.

1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüpheli yakalandı!

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında!

  • Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “Nitelikli Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerinin Aklanması” suçlarına yönelik Ankara merkezli Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda;
  • “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle vatandaşların yatırıma yönlendirildiği, 
  • Otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satıldığı ve
  • Mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup “Saadet Zinciri” sistemi oluşturarak, uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren ve 1 milyar dolar (yaklaşık 32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 127 şüpheli yakalandı.

OPERASYONLARDA NELERE EL KONDU?

Operasyonlar sonucunda:

  • 1 milyar TL değerinde 177 adet taşınmaz ve 61 adet taşınır mal varlığına,
  • 1 adet ruhsatsız tabanca, 
  • 1 adet kuru sıkı tabanca ve
  • Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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