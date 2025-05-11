Tapu harcını düşük gösterene tebligat şoku! Maliye yapay zeka ile tespit ediyor

Gelir İdaresi Başkanlığı konut satışında tapu harcını düşük gösteren konut sahiplerine tebligat göndermeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçaklarının önüne geçmek için denetimlerini artırıyor. Geçtiğimiz dönemde kira gelirlerini beyan etmeyen mükellefler mercek altına alınmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığı şimdi de konut satışında tapu harcını düşük gösteren konut sahiplerine tebligat göndermeye başladı.

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Uygulamada yapay zekâdan yararlanılıyor. Mekânsal Veri Analizi (MEVA) Sistemi ile emlak rayiç bedeli, benzer konut ilanları ve değerleme raporları karşılaştırılarak tapu işlemleri sırasında beyan edilen değerlerin düşük olup olmadığı kontrol ediliyor. Bu analiz sonucunda, uyumsuzluk tespit edilen durumlarda mükelleflere bilgilendirme mektupları gönderiliyor. Gönderilen yazılarda vatandaşlara 15 gün içinde düzeltme yapmaları, pişmanlık kapsamında farkı ödemeleri tavsiye ediliyor. Bu süreçte doğrudan bir ceza uygulanmıyor.