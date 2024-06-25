Tarihte böylesi görülmedi! Nvidia'nın hisseleri düşüyor, şirketin değeri 3 günde 430 milyar dolar eridi

Microsoft ve Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi olan ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri üç gündür üst üste düşüyor. Şirketin piyasa değeri son üç günde 430 milyar dolar eridi. Böylece tarihte bir şirket için en büyük üç günlük değer kaybı yaşandı.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri bu yıl göstermiş olduğu performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Değeri 3 trilyon doları aşan Nvidia, Apple ve Microsoft'u geçerek dünyanın en değerli şirketi olmuştu.

Nividia bu yıl yatırımcısına yüzde 140 kazandırırken, yapay zekâ sektörünün diğer önemli aktörü Super Micro Computer Inc.’nin ardından en iyi performans sergileyen ikinci hisse oldu.

3 GÜNDE 430 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Ancak dünyanon en değerli şirketi olan Nvidia'nın hisseleri 3 gündür üst üste düşüyor. Cuma günü yüzde 3'ün üzerinde değer kaybeden şirket, dün de yüzde 6.7 değer kaybetti.

Nvidia'nın hisseleri 3 günde 430 milyar dolarlık düşüş gösterdi. Bu düşüşle Nvidia tarihte bir şirket için en büyük üç günlük değer kaybını yaşamış oldu.

Total kayıpla Nvidia’nın değeri 3 trilyon değerinin altına indi ve şirket dünyanın en büyük hisse senedi unvanını kaybetmiş oldu.